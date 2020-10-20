Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu - Son Dakika

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu

20.10.2020 22:23
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunduğu bildirildi.

Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunduğu bildirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lindenthal semtinde bulunan bombanın yarın etkisiz hale getirilmesi planlanıyor.

Bombanın imha çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan itibaren yakın mesafede oturan 1100 kişi tahliye edilecek.

Tahliye edilecek yerler arasında Köln Üniversitesi Kadın Doğum Kliniği, Diş Kliniği ve 150 hastanın yatakta tedavi gördüğü Weyertal Hastanesi Ortopedi Kliniği de yer alıyor. Kliniklerin tahliyesi esnasında çok sayıda ambulans ve acil servis personeli görev alacak.

Tahliye edilen çevre sakinleri için Apostel Lisesinde bir irtibat noktası oluşturulacağı ve tahliyeler esnasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla önlem alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

İkinci Dünya Savaşı, Almanya, Bomba, Köln, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu - Son Dakika

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