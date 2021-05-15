Almanya'da 4 ayrı ameliyat önerilen kanser hastası Türkiye'de tek ameliyat ile şifa buldu - Son Dakika

Almanya'da 4 ayrı ameliyat önerilen kanser hastası Türkiye'de tek ameliyat ile şifa buldu

15.05.2021 11:27

Almanya'da 4 ayrı ameliyat önerilen kanser hastası Türkiye'de tek ameliyat ile şifa buldu Alman doktorlar Türk doktorların ameliyatını duyunca şok geçirdi Safra yollarında klatskin tümörü tespit edilen gurbetçi çareyi Türkiye'de buldu Almanya'da yaşayan Sinan Kaplan'ın karaciğerinin...

Almanya'da 4 ayrı ameliyat önerilen kanser hastası Türkiye'de tek ameliyat ile şifa buldu

Alman doktorlar Türk doktorların ameliyatını duyunca şok geçirdi

Safra yollarında klatskin tümörü tespit edilen gurbetçi çareyi Türkiye'de buldu

İZMİR - Almanya'da yaşayan Sinan Kaplan'ın karaciğerinin ortasında klatskin tümörü tespit edilmesi üzerine Alman doktorlar ALPPS tekniği denen 4 ayrı ameliyat ile kitleyi çıkarma planı yaptı. Sinan Kaplan, bu süreci kabul etmeyip çareyi Türkiye'de buldu. Türkiye'de yapılan 6 saatlik başarılı bir ameliyatın ardından 3 gün sonra taburcu olarak Almanya'ya döndü. Kaplan, Türkiye'de ameliyat olduğunu Alman doktorlara söyleyince doktorların şok geçirdiğini ifade etti. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın, tıp konusunda Türkiye ile Avrupa arasında olan farkın kapandığını belirterek, "Haftada ortalama Avrupa'dan gelen hastalar için 2-3 büyük ameliyat gerçekleştiriyoruz" dedi.

Almanya'nın Lübeck şehrinde yaşayan otomobil tamircisi ve satıcısı Sinan Kaplan (46), tümör baskılayıcı gen eksiliğinden dolayı 2020 yılında kalın bağırsak kanseri 'kolon kanseri'ne yakalandı ve ameliyat oldu. Ameliyat sonrası rutin takipler sırasında Sinan Kaplan'a Almanya'da yapılan tetkiklerde yine aynı gen eksikliği nedeniyle karaciğerinin ortasında klatskin tümörü tespit edildiği söylendi; ancak burada Sinan Kaplan'a ameliyatın hemen yapılamayacağı, öncesinde 3-4 aylık bir süreç izleneceği ve yapılacak ameliyatların da kesin çözüm olmayacağı bildirildi.

Daha sonra hastalığı için internet üzerinde araştırma yapan Sinan Kaplan, İzmir'de bu konuda ameliyatlar yapan Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın'ı bularak iletişime geçti. Almanya'dan İzmir'e gelen Sinan Kaplan, yaklaşık 3 hafta önce bir başarılı bir ameliyat geçirdi.

"Değerlendirmeler sonrasında ameliyat kararı aldık"

Prof. Dr. Ünal Aydın, Sinan Kaplan'ın karaciğerin ortasında safra yollarından kaynaklanan klatskin tümörü 'kolanjiokarsinoma' şikayetiyle kendisine geldiğini belirterek, "Almanya'daki doktorlar ALPPS tekniği ile birlikte dört ayrı ameliyatla kitleyi çıkarma planı yapmışlar. Bunun üzerine hasta araştırmaya başlamış ve araştırmalar sonucu benim adıma ulaşmış. Sonrasında randevu alarak İzmir'e geldi ve ilk randevuda filmlerini hızlı bir şekilde çektirdik. İnteraktif olarak konseyimize danıştık. Değerlendirmeler sonucu dört ayrı ameliyat yerine tek bir karaciğer ameliyatı ile klatskin tümörünün opere edilebileceğini söyledik ve ameliyata aldık. Ameliyat sırasında karaciğerin yüzde 60'ını çıkardık ve dört safra kanalına ince bağırsaktan yeni yol yaptık. Başarılı geçen safra kanalları tümörü ameliyatından sonra üçüncü gün taburcu oldu ve beşinci gün uçağa binip Almanya'ya geri döndü. Bugün de kontrollerine geldi. Gerçekten de başarılı bir ameliyat oldu" dedi.

"Alman doktorlar şok geçirdi"

Alman doktorların verdiği tedavi ve ameliyat süresini uzun bulduğunu söyleyen Sinan Kaplan, "Ben onların dediği şeyi onaylamadım. Dört ayrı zamanlarda yapılacak ameliyattan korktum ve internetten araştırma yapmaya başladım. Google'da hastalığımın ismini Almanca 'Gallengangskarzinom' ve İngilizce 'cholangiocarcinoma, klatskin tumor' kelimeleri ile araştırma yaparken bu alanda başarılı bir Türk doktor olarak Ünal Aydın karşıma çıktığında çok etkilendim ve 'Prof. Dr. Ünal Aydın'ın YouTube kanalındaki videoları izlemeye başladım. Ameliyatların çok daha kolay ve başarılı bir şekilde yapılabildiğini gördüm. Daha sonra telefon edip randevu aldım. Almanya'dan getirdiğim filmler ile Türkiye'de çekilen film arasında büyük fark vardı. Dikkat ettiğimde iki ülkede de aynı makinenin kullanıldığını; ama sonuçların Türkiye'de daha iyi belli olduğunu gördüm. Bir mekaniker olarak başarının ayrıntıda gizli olduğunu biliyorum. Türkiye'deki insan ilişkilerinin sıcaklığının film çekilmeyi bile etkilediğini gördüm ve film çekimi esnasında teknisyenler makinede nefesimi nasıl tutacağımı ve duracağımı uzun uzun anlatarak beni rahatlattı. Böylelikle MR cihazında daha hareketsiz durabildim. Doktorum çekilen MR filmlerini değerlendirirken filmlerdeki netliği de görünce kararım netleşti. Hemen masaya yatabileceğimi söyledim. Ertesi gün ameliyata alındım. Ameliyattan 2 saat sonra ilk yürüyüşümü yaptım. Karaciğerimin yarısını verdikten sonra bile ayağa kalkabildim. Ablam yanımdaydı, o da buna şaşırdı. 3 gün sonra taburcu oldum. Kendimi çok iyi hissediyordum. Ameliyattan sonra 5. günde uçağa binip Almanya'ya geri döndüm ve 7.gün Almanya'da ameliyatımı ve tedavi sürecimi planlayan doktorların yanına gittim, '7 gün önce ameliyat olduğumu ve karaciğerimin yarısını aldırdığımı' söyledim. Doktorlarım şok geçirdi. Ameliyat olduğuma inanmadılar. Ben de onlara ameliyat videomu gösterdim; ancak videoyu gördükten sonra bana inandılar. Ameliyat videosunu izleyen doktorlarım, 'O doktorun sanki 8 tane kolu var gibi. Böyle bir ameliyat yapan doktordan belki bir tane daha bulursunuz; ama ameliyat sırasında şarkı söyleyeni bulamazsınız' dedi.

"Pandemi koşulları kanserle mücadelemizi etkilemiyor"

Ünal Aydın, "Tüm dünyada tıp, gelişen teknoloji ile birlikte çok ilerledi. Özellikle Avrupa ve Batı'da teknolojik üstünlük sayesinde daha ileri işlemler yapılmaktaydı; ancak son dönemde Türkiye'de de teknolojinin ilerlemesiyle ve buna Türk doktorlarının becerisi ve cesareti eklenince Türkiye'de dünyaya göre çok daha başarılı ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden de çok hasta kabul ediyoruz. Hastalarımız bütüncül tedavi sürecine İzmir'de devam etmek istiyor. Bu anlamda Oncolivehealth Clinic bünyesinde oluşturduğumuz İzmir Onkoloji Ekibi özellikle onkolojik cerrahi ve kanserin bütüncül tedavisinde başarılı işler yapıyor. Son dönemde tüm ekibimiz bu zor pandemi koşullarında 'Su uyur düşman uyumaz' felsefesi ile aralıksız kanser ile mücadelesini sürdürmekte. Günde neredeyse 2 ameliyatla hem yurt içi hem de yurt dışından gelen hastalarımıza yardım etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Almanya'da 4 ayrı ameliyat önerilen kanser hastası Türkiye'de tek ameliyat ile şifa buldu
Almanya'da 4 ayrı ameliyat önerilen kanser hastası Türkiye'de tek ameliyat ile şifa buldu
Almanya'da 4 ayrı ameliyat önerilen kanser hastası Türkiye'de tek ameliyat ile şifa buldu
Almanya'da 4 ayrı ameliyat önerilen kanser hastası Türkiye'de tek ameliyat ile şifa buldu

Sinan Kaplan, Türkiye, Almanya, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Almanya'da 4 ayrı ameliyat önerilen kanser hastası Türkiye'de tek ameliyat ile şifa buldu - Son Dakika


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