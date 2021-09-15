Almanya'da aktivistler iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla açlık grevini sürdürüyor - Son Dakika

Almanya'da bir grup genç aktivistin iklim değişikliğine dikkati çekmek ve siyasi partilere mesaj vermek için başladıkları açlık grevi 16. gününde.

Alman parlamentosuyla Başbakanlık binası arasındaki yeşil alanda çadır kuran aktivistler, Başbakan Angela Merkel'in yerini almak için yarışan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri'nin (CDU-CSU) başbakan adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz ve Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı Annalena Baerbock kendileriyle konuşana kadar aç kalmaya devam edeceklerini bildirdi.

Eylemleri organize eden Lea Bonasera, 16 gün önce 7 kişinin açlık grevine başladığını anımsatarak, "İklim konusunda hiçbir partinin uygun programı yok. Bu çok kötü bir şey. Biz iklim krizine dikkati çekiyoruz. Bir şeyler yapılmazsa insanlık için çok geç kalınmış olunacak." dedi.

Bonasera, başbakan adayları Laschet ve Scholz'un kendilerinin randevu taleplerini görmezden geldiğini ifade ederek sadece Yeşiller'in adayı Baerbock'un kendileriyle 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Organizatör Bonasera, dünyanın iklim konusunda kritik durumda olduğunu ve 2-3 yıl sonra iklim konusunun daha da kritik bir hal alacağını savunarak yeni yasama yılında vatandaşların temsil edildiği halk toplantısı yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Açlık grevine katılan 27 yaşındaki Jacob Heinze, her geçen gün vücudunun daha da zayıfladığını ancak zihinsel olarak daha da güçlendiğini söyledi.

İnsanlık tarihin en büyük iklim kriziyle karşı karşıya olunduğunu ve milyarlarca canlının ölüm tehdidi altında olduğunu vurgulayan Heinze, "Alman hükümeti de bu konuyu ciddiye almıyor. Hiçbir seçim programında iklim politikalarıyla ilgili yeterli projeler yok. Arkadaşlarımızı ailelerimizi kaybediyoruz. Yaptığımız gayet meşru. Hükümet bu konuda başarısız oldu. Siyasetin başarısız olması kabul edilemez. O nedenle taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.