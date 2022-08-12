Peter, Merz'in başarılı bir ameliyat geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Almanya'da muhalefetteki CDU'nun Genel Başkanı Merz'in köprücük kemiği kırıldı - Son Dakika

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