Almanya'da annesinden koparılan minik Miray davasında mutlu son - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da annesinden koparılan minik Miray davasında mutlu son - Son Dakika

Almanya'da annesinden koparılan minik Miray davasında mutlu son

6 saat önce

Almanya'nın Wiesbaden kentinde Ağustos ayında Alman Gençlik Dairesi memurları tarafından anaokulundan alınıp el konulan minik Miray, mahkeme kararı ile annesi Şükran Çelik'e teslim edildi.

Almanya'da annesinden koparılan minik Miray davasında mutlu son, System.String[]

Almanya'nın Wiesbaden kentinde Ağustos ayında Alman Gençlik Dairesi memurları tarafından anaokulundan alınıp el konulan minik Miray, mahkeme kararı ile annesi Şükran Çelik'e teslim edildi.


Almanya'nın Wiesbaden kentinde 3 yaşındaki Miray Çelik, Ağustos ayında Alman Gençlik Dairesi memurları tarafından anaokulundan alınıp gençlik dairesine götürülmüştü. Anne Şükran Çelik'in avukatı Günter Kovalski'nin 4 buçuk ay süren hukuk mücadelesi mahkemenin minik Miray'ın annesine teslim edilmesine karar vermesiyle son buldu. Anne Şükran Çelik bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Adalet yerini buldu. Çocuğuma kavuştuğum için çok mutluyum. Allah kimseyi evladından ayırmasın ve kimseye evlat acısı çektirmesin" dedi.


"Mücadelem devam edecek"


Avukat Günter Kovalski ise 3 yaşındaki Miray'ı geri almak için devam eden hukuk mücadelesinin mutlu sonla bittiğini ifade etti. Kovalski, "Alman Gençlik Dairelerinin saçma yardım planlarını uygulamak için çocukları rehin alıyorlar. Mücadelem burada son bulmayacak, gençlik dairelerinin çocukları kafalarına göre anaokullarından veya okullardan kaçırırcasına el koymalarını engellemek için hukuk mücadelem devam edecek" dedi. - WIESBADEN

Şükran Çelik, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi
Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:55:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da annesinden koparılan minik Miray davasında mutlu son - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]