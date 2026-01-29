Almanya'da Ayrımcılığa Yargıtay'dan Ceza

Almanya'da Yargıtay, Pakistanlı Humaira Waseem'in isim temelli ayrımcılık nedeniyle kiralık ev başvurusunun reddedilmesini hak ihlali sayarak, emlakçının 3 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Almanya'da yabancı kökenlilerin kiralık ev ararken karşı karşıya kaldığı ayrımcılık vakalarına Yargıtay 'dur' dedi. Yargıtay, Pakistanlı Humaira Waseem'in kiralık ev ararken uğradığı ayrımcılık nedeniyle yaptığı başvuruyu ve tazminat talebini karara bağladı. Yargıtay, Humaira Waseem'in ismi nedeniyle emlakçı tarafından kiralık bir evi görmeye davet edilmemesinin hak ihlali olduğuna, emlakçının davacıya 3 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, emlakçıların da ayrımcılığın önlenmesine dönük yasalara uymak zorunda olduklarını, yabancı kökenlilerin ev ararken daha fazla engelle karşılaşmamaları gerektiğine vurgu yaptı. Mahkeme heyeti, ayrımcılığın önlenmesine dönük yasağın ihlal edilmesinin ise tazminatı gerektirdiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Yargıtay'ın Almanya için emsal olabilecek kararına neden olan ayrımcılık vakası Kasım 2022'de yaşandı. Pakistan kökenli Humaira Waseem, Hessen eyaleti Gro-Gerau kentinde kendisi ve ailesi için kiralık bir daire arayışına girmişti. Bir emlakçı aracılığıyla çevrimiçi olarak bir konut için girişimde bulunan Waseem'in başvurusu anında reddedilmiş ve kendisine müsait randevu olmadığı söylenmişti. Yaşadıklarını ayrımcılık olarak gören 30 yaşındaki Waseem, bu kez kendisiyle aynı gelir ve meslek bilgilerine sahip Schneider, Schmidt ve Spie gibi Alman soy isimlerini kullanarak yeniden başvuruda bulunmuştu. Alman soy isimlerini kullanarak yapılan başvuruya ise emlakçıdan daireyi görmek için hemen bir randevu verilmişti. Yaşadığı ayrımcılığı mahkemeye taşımaya karar veren Waseem'e geçen yıl Darmstadt Bölge Mahkemesi 3 bin euro tazminat ödenmesine karar vermişti. Ayrımcılık yapan emlakçı karara itiraz edince dava Yargıtay'a taşınmıştı. Emlakçının avukatı sorumluluğun ev sahibinde olduğunu öne sürerken, Waseem'in avukatı ise yapılan bu ayrımcılığın cezasız kalması durumunda benzer vakaların önüne geçilemeyeceğini belirtmişti. - BERLİN