Almanya'da bir caminin duvarları boya torbaları fırlatılarak kirletildi - Son Dakika
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Almanya'da bir caminin duvarları boya torbaları fırlatılarak kirletildi

20.05.2022 11:21
Almanya'da bir caminin duvarları boya torbaları fırlatılarak kirletildi

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir caminin duvarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boya torbaları fırlatılarak kirletildi.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir caminin duvarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boya torbaları fırlatılarak kirletildi.

Avrupa Türk İslam Birliğine (ATİB) bağlı Kassel Türk Kültür Merkezi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne sabaha karşı yerel saatle 03.10'da düzenlenen boyalı saldırı sonucu ibadethane ile teşkilat lokalinin camları ve duvarları zarar gördü.

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Yıldırım, "Neredeyse Müslümanların mabetlerine saldırısız bir günün geçmediğini üzülerek müşahede ediyoruz. Bu konuda toplumun tüm kesimlerini daha duyarlı ve hassas olmaya davet ediyoruz. Bu yapılan saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz ve Kassel'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerinden suçluların en kısa zamanda tespit edilerek adalete teslim edilmeleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Almanya, Saldırı, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da bir caminin duvarları boya torbaları fırlatılarak kirletildi - Son Dakika


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