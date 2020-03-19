Almanya'da doktorlardan "evde kalın" çağrısı - Son Dakika
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Almanya'da doktorlardan "evde kalın" çağrısı

6 saat önce

Almanya'da korona virüsünden 1 kişin hayatını kaybettiği Essen Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler halka "evde kal" çağrısı yaptı.

Almanya'da doktorlardan

Almanya'da korona virüsünden 1 kişin hayatını kaybettiği Essen Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler halka "evde kal" çağrısı yaptı.


Almanya'da hükümet korona virüsünün yayılması için çeşitli önlemler alırken hastanelerde de yoğun mesai yapılıyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları da korona virüsünün yayılmasını önlemek için sürekli uyarılarda bulunuyor. Korona virüsünden 89 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği Essen Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler halka çağrıda bulundu. Hastanedeki doktor ve hemşireler, "Evde kalın, hayat kurtarın" şeklinde mesaj yayınladı. Doktorlar, bazı insanların durumun ciddiyetinin farkında olmadığını ifade ederek vatandaşların sosyal temastan kaçınması gerektiğini belirtti. Verilen mesajda özellikle yaşlı kişilerin evden çıkmamaları gerektiğine vurgu yapıldı. - ESSEN

Essen Üniversitesi, Hükümet, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:02 Kaynak: İHA

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