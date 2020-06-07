- Almanya'da Floyd cinayeti protestoları bugün de devam etti - Son Dakika

- Almanya'da Floyd cinayeti protestoları bugün de devam etti

KÖLN - Almanya'da binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini bugün de protesto etti.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da birçok ülkede devam ediyor. Almanya'nın Köln kentinde bulunan Neumarkt Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi artan ırkçılığı ve polis şiddetini karşı protestolara bugünde devam etti. Protestocuların çoğu siyah renkli kıyafetler giyerken, ellerinde ise "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Nefes alamıyoruz", "Adalet olmadan barış olmaz" ve "George Floyd için adalet" yazılı pankartlar taşıdılar. Protestocular, Floyd'un polis tarafından nefessiz bırakıldığı 8 dakika 46 saniye boyunca dizlerinin üzerinde saygı duruşunda bulundu.

Protestocular, yaptıkları konuşmalarda Almanya'da ırkçılığın var olduğuna değinerek, hükümete ırkçılıkla mücadele çağrısında bulundular. Protestolar sırasında ayrıca Halle ve Hanau kentlerinde yaşanılan ırkçı saldırılara dikkat çekildi.

Polis, protestolar sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda anonslar yaptı.