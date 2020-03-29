Almanya'da Hessen eyaletinin maliye bakanı tren raylarında ölü bulundu - Son Dakika

Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer tren raylarında ölü bulundu.



Hessen eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer'in Frankfurt yakınlarında Hochheim bölgesindeki hızlı tren raylarında ölü bulunduğu bildirildi. Hristiyan Demokrat Partili (CDU) 54 yaşındaki Bakan Schaefer'in intihar ettiği tahmin ediliyor.



Wiesbaden Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü yerel saatle 10.00 sıralarında tren raylarında bir kişinin cesedinin bulunması ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin ölü bulunan şahsın kimliğini teşhis etmekte zorlandığı, daha sonra cesedin Maliye Bakanı Thomas Schafer'e ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Evli ve 2 çocuk babası Maliye Bakanı Thomas Schafer'in ölümü üzerine açıklamada bulunan Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ise, derin üzüntü ve büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu söyledi. Bouffier, "Thomas Schafer'in aniden ve beklenmedik bir şekilde öldüğüne inanamıyoruz. Ailesiyle birlikte yas içindeyiz. Yakın akrabalarına bu zor zaman için güç diliyoruz" dedi.



2010 yılından beri Hessen Maliye Bakanı olarak görev yapan Thomas Schafer, Başbakan Volker Bouffier'in halefi olarak görülüyordu. - FRANKFURT