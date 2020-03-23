Almanya'da korona virüsü nedeniyle aile içi şiddette artış yaşandı - Son Dakika
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Almanya'da korona virüsü nedeniyle aile içi şiddette artış yaşandı

6 saat önce

Almanya'da korona virüsü salgını nedeniyle bazı iş yerlerinin kısa dönem çalışma sistemine geçmesi, birçok iş yerinin kapanması ve kısmi sokağa çıkma yasağının ardından aile içi şiddette artış yaşandı.

Almanya'da korona virüsü nedeniyle aile içi şiddette artış yaşandı, System.String[]

Almanya'da korona virüsü salgını nedeniyle bazı iş yerlerinin kısa dönem çalışma sistemine geçmesi, birçok iş yerinin kapanması ve kısmi sokağa çıkma yasağının ardından aile içi şiddette artış yaşandı. Kadın sığınma evlerinde yer kalmadığı açıklandı.

Almanya Federal Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Acil Çağrıları Birliği, kadın sığınma evlerinde yer kalmadığı için kadınların yardım için polise yönlendirildiğini söyledi. Alman otoriteler, şiddete maruz kalan kadınların otellere yerleştirilmeleri konusunda çalışma yapılmasını istedi.

Kadına Şiddet Derneği Başkanı Katja Grieger, korona virüsünün ortaya çıkması ile başlatılan karantina uygulamalarının ardından aile içi şiddetin arttığını, böyle bir artışın Çin'de de tespit edildiğini ifade etti. Almanya'da şiddete başvuranların evden uzaklaştırılmasını isteyen Grieger, finansal endişeler gibi izolasyon ve artan stres faktörlerinin şiddetin de artmasına yol açabileceğini, mevcut psikolojik şiddetin fiziksel şiddete dönüşebildiğini dile getirdi. Grieger, komşuların bu süre zarfında özellikle uyanık olmalarını ve kuşku duymaları halinde polisi aramalarını istedi.

Hessen Şiddeti Önleme Konseyi Genel Müdürü Dorothea Blunck ise, kadın sığınma evlerinin genelde yetersiz olduğunu aktararak, böyle bir durumda hükümetin bu tür tesislere hızlı bir şekilde yardım etmesi gerektiğini söyledi. Sosyal İşler Bakanlığı da kadın sığınma evleriyle yakın iletişimde olduklarını, gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını açıkladı.

(İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:15 Kaynak: İHA

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