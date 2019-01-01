Son Dakika Haberleri: Almanya'da "Mekke'nin Fethi" Etkinliği

Almanya'da "Mekke'nin Fethi" Etkinliği

1 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde, Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Almanya'da
Almanya'nın Köln kentinde, Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Chorweiler Camisi'ndeki program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanlığı Millet Camisi İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mekke'nin fethine ilişkin bilgiler verdi.

İslam'ın fethinin silah zoruyla değil, gönüller fethiyle olduğunu belirten Yılmaz, "Biz fetih deyince gönüllerin fethini, kalplerin fethini, güzelliklerle insanların tanıştırılmasını ve buluşturulmasını istiyoruz." dedi.

Yılmaz, Hazreti Muhammed'in, özellikle Veda Hutbesi'nde çok önemli mesajlar verdiğini vurguladı.

Hazreti Muhammed'in bu hitabında öncelikle ümmetine 23 yıllık bir muhasebe yaptığını dile getiren Yılmaz, "Neler yaptığını, insan hakları, kadın hakları, ekonomik ve sosyal haklar konularında neler yaptığını özetlemiş, haksızlıkların ayağının altında olduğunu ilan etmiş ve 'Burada bulunanlar benim sözlerimi burada bulunmayanlara ulaştırsınlar' buyurmuştur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 110 bin sahabeden yalnızca 10 bin kadarının kabirlerinin Mekke ve Medine'de olduğunu, diğerlerinin mezarlarının başka ülkelerde bulunduğunu aktardı.

Bunun nedenlerine değinen Yılmaz, "Çünkü orada bulunan her sahabe orada söylenen sözü kendisine söylenmiş kabul ederek, at sırtında, deve sırtında yollar aşarak, çöller aşarak Resulullah'ın mesajını yeni gönüllere taşıma derdine düşmüşler ve 100 yıl içinde İslam Kafkaslar'a, Orta Asya'ya ve Anadolu içlerine ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılmıştır." diye konuştu.

İlahiler okunan ve dualar edilen program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Köln, Almanya, Mekke, Güncel
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