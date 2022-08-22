Çöpte bulunan belgeler nedeniyle Almanya Başbakanı Scholz hakkında soruşturma yapılmayacak - Son Dakika
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Çöpte bulunan belgeler nedeniyle Almanya Başbakanı Scholz hakkında soruşturma yapılmayacak

22.08.2022 19:08
Çöpte bulunan belgeler nedeniyle Almanya Başbakanı Scholz hakkında soruşturma yapılmayacak

Almanya'da Postdam Savcılığının, Başbakan Olaf Scholz ve eşi Birtta Ernst hakkında, "çiftin komşularınca çöpte bulunan gizli belgeler" nedeniyle soruşturma yapmayacağı bildirildi.

Almanya'da Postdam Savcılığının, Başbakan Olaf Scholz ve eşi Birtta Ernst hakkında, "çiftin komşularınca çöpte bulunan gizli belgeler" nedeniyle soruşturma yapmayacağı bildirildi.

Savcılık Sözcüsü Carla Mostertz, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, söz konusu belgelerin korunmaya değer hiçbir sır içermediğini belirtti.

Mostertz, böylelikle resmi sırların korunmasının ihlal edildiği yönünde bir şüphenin bulunmadığını kaydetti.

Alman Spiegel dergisinde temmuzda yayımlanan haberde, Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanı da olan Ernst'in çöpe attığı ve komşularınca bulunan belgelerin "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırıldığı ve G7 ülkelerinin liderlerinin eşleriyle ilgili bilgileri içerdiği ifade edilmişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, 26-28 Haziran tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Potsdam Savcılığı da söz konusu belgelerin çöpe atılmasıyla resmi sırların korunmasının ihlal edilip edilmediğine ilişkin ön inceleme yapmıştı.

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Kaynak: AA

Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöpte bulunan belgeler nedeniyle Almanya Başbakanı Scholz hakkında soruşturma yapılmayacak - Son Dakika

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