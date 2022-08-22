Alman Spiegel dergisinde temmuzda yayımlanan haberde, Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanı da olan Ernst'in çöpe attığı ve komşularınca bulunan belgelerin "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırıldığı ve G7 ülkelerinin liderlerinin eşleriyle ilgili bilgileri içerdiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çöpte bulunan belgeler nedeniyle Almanya Başbakanı Scholz hakkında soruşturma yapılmayacak - Son Dakika

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