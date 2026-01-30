Almanya'da Toplu Taşıma Grevi - Son Dakika
Ekonomi

Almanya'da Toplu Taşıma Grevi

30.01.2026 17:04
Ver.di, belediye toplu taşıma çalışanlarını 2 Şubat'ta grev yapmaya çağırdı, iyileştirme talepleri reddedildi.

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenleri daha iyi çalışma koşullarına zorlamak amacıyla belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışanları, 2 Şubat'ta bir günlük uyarı grevine gitmeye çağırdı.

Ver.di'den yapılan açıklamada, yerel toplu taşıma araçlarında işverenlerle yürütülen "daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret" kampanyası kapsamında, grevin 2 Şubat saat 03.00'ten 3 Şubat saat 03.00'e kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, grev çağrısının bugüne kadar yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi üzerine alındığı ifade edilerek "Daha iyi çalışma koşullarını ve adil ücreti reddedenler, toplu taşımaya bağımlı olan birçok insanı haklarından mahrum bırakıyor." denildi.

Sendika, işverenlerin müzakerelerde hemen hemen her türlü iyileştirme talebini geri çevirdiğini vurguladı.

Aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 5 bin çalışan için "barış yükümlülüğünün" devam etmesi nedeniyle bu bölge, grev kapsamı dışında tutuldu.

Grev nedeniyle pazartesi günü Almanya'nın birçok bölgesinde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin durması bekleniyor.

Grevin, ülke genelinde yaklaşık 150 belediye ulaşım şirketini kapsaması öngörülüyor.

Sendikanın talepleri

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di; haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

