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Almanya'da Türk avukatın gizli kalması gereken adres bilgileri eyalet meclis üyelerine bildirilmiş - Son Dakika

Almanya'da Türk avukatın gizli kalması gereken adres bilgileri eyalet meclis üyelerine bildirilmiş

26.07.2021 19:57
Almanya'da Türk avukatın gizli kalması gereken adres bilgileri eyalet meclis üyelerine bildirilmiş, System.String[]

Almanya'da yaklaşık 3 yıldır tehdit mektupları alan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın gizli kalması gereken ikametgah adresinin Hessen eyalet meclisi üyelerine bildirildiği ortaya çıktı.

Almanya'da yaklaşık 3 yıldır tehdit mektupları alan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın gizli kalması gereken ikametgah adresinin Hessen eyalet meclisi üyelerine bildirildiği ortaya çıktı.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde Kassel valisi Walter Lübcke cinayetini araştıran eyalet meclis komisyonu belgelerinde Seda Başay Yıldız'ın adresi ile kızının gittiği kreşin adres bilgileri bulunduğu belirtildi.

Haberde böylece Seda Başay Yıldız'a ait gizli kalması gereken bilgilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partili üyeler tarafından da öğrenilmiş olduğu vurgulandı.

Seda Başay Yıldız da konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 yıldır tehdit mektubu almasına rağmen Almanya gibi bir ülkede böyle bir olayın vuku bulabilmiş olmasına tepki gösterdi.

Kendisinin de bu durumu gazete haberinden öğrendiğini aktaran Seda Başay Yıldız, "Daha önceleri bize 'adresiniz yakın çevrenizden yayılmış olabilir' denmişti. Ancak bugün görüyoruz ki gizli kalması gereken benim ve ailemin tüm adres bilgileri eyalet meclis üyelerinde var. Demek ki çevremden yayılan bir bilgi yok." dedi.

Seda Başay Yıldız, 2019 yılında ırkçı bir Alman tarafından öldürülen Vali Walter Lübcke cinayetiyle hiçbir ilgi ve alakası olmamasına rağmen isminin araştırma komisyonunda geçmesine şaşırdığını ve bunun hangi gerekçeyle yapıldığını bilmediğini bu konuyu araştıracağını bildirdi.

Seda Başay Yıldız'a yönelik tehditler

Almanya'da 2000-2007 arasında 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden NSU terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'a ilk kez Ağustos 2018'de faksla "NSU 2.0" imzasıyla ırkçı ve tehdit içerikli bir yazı gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında avukatın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler'in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 6 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Yıldız'a "NSU 2.0" imzasıyla tehdit mektubu gönderdiği öne sürülen bir kişi mayıs ayında Berlin'de tutuklanmıştı. Zanlının, Yıldız'ın adres bilgilerine nasıl ulaştığının tespit edilemediği açıklanmıştı.

Seda Başay Yıldız, Münih'te görülen NSU terör örgütü davasında, 2000'de öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.

Underground, Almanya, Terör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Türk avukatın gizli kalması gereken adres bilgileri eyalet meclis üyelerine bildirilmiş - Son Dakika


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