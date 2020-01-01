Almanya'da yeni yıl kutlamaları - Son Dakika

Almanya'da yılbaşı akşamı bazı şehirlerde havai fişekler yangına neden olurken, çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde binlerce kişi yeni yılı açık hava partisi ile kutladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, 5 kadının da tacize uğradığı belirtildi. Tacizciler, polis tarafından gözaltına alındı.

Polise ateş açıp itfaiye ekiplerini taşladılar

Berlin'de bir binada ise havai fişek nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını saatler sonra söndürebildi. Olayda çocukların yaralandığı belirtildi. Berlin'de otobanda yeni yılın hemen öncesinde çok sayıda kişinin ateşli silah kullanması üzerine, çok sayıda polis otobanda önlem aldı. Berlin'de itfaiye ve güvenlik güçleri gece yarısı 783 olaya müdahale etti. Bunlardan 107'si acil çağrı olmak üzere 552 yangın çağrısı yapıldı. Berlin'de bir kişi silahı ile önce havaya, daha sonra polislere ateş açtı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen kişi tutuklandı. Frankfurt şehrinde de silahla saldırı olayları yaşandı. Frankfurt-Griesheim'de itfaiye ekibine saldıranlar tutuklandı.

Bir sürücü yayaları ezdi

Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Rehden'de Diepholz yakınlarında bir araç, yayaları ezdi. Polis, kaza sırasında yoğun sis olduğunu ve sürücünün yayaları fark edememiş olacbileceğini belirtti. Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı.

Köln'de üst düzey güvenlik

Geçtiğimiz yıllarda taciz olayları ile gündeme gelen Köln Dom Kilisesi önünde bu yıl taciz olayı yaşanmadı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanı Hebert Reul, Köln Dom Kilisesi önünde düzenlenen açık hava etkinliğinde görev alan polisleri ziyaret etti. Bakan Reul, Köln'de tüm önlemlerin alındığını belirterek, polislere başarı dileklerini sundu.

Mülheim an der Ruhr'da yangın çıktı. 25 kişinin etkilendiği yangında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Yeni yılda alkolün de etkisi ile trafik kazaları meydana geldi. Oberhausen şehrindeki kazada 9 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumun ağır olduğu ifade edildi.

Ibbenbüren şehrinde ise bir binada gaz patlaması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Mangal ızgarasından zehirlendiler

Gütersloh şehrinde, evin önünde yaktıkları mangalı soğuttuktan sonra eve getiren 11 kişi karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldı. 27 ve 31 yaşlarındaki iki kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, zehirlenenler arasında iki de çocuk olduğu bildirildi. Zehirlenenler hastanede tedavi altına alındı.

Havai fişekle çatıyı yaktı

Hessen eyaletine bağlı Bebra'da ise alkollü olduğu belirlenen bir adam havai fişekle binada yangına neden oldu. Ateşlenen havai fişeklerin binanın çatısına düşerek yangına neden olduğu belirtilirken, 52 yaşındaki adam ağır yaralandı.

(İHA)