Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde anıldı - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde anıldı

YTB tarafından düzenlenen etkinlikte Saraçoğlu'nun ismi İskilip'teki bir sokağa verildi

ÇORUM - Almanya'nın Hanau kentinde 2020'de yaşanan ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde anıldı.

Fatih Saraçoğlu'nun vefatının ikinci yılı nedeniyle, Çorum'un İskilip İlçesi'nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca anma töreni düzenlendi. İskilip Ulu Cami'de Saraçoğlu ve saldırıda hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

İskilip Belediye Başkanlığı'nca, İlçedeki 100. Yıl Caddesi 1. Sokak'ın ismi, Fatih Saraçoğlu sokağı olarak değiştirildi. Etkinlik çerçevesinde zabıta memurları tarafından sokağa yeni tabela asılarak açılış kurdelesi kesildi.

Açılış töreninin ardından YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Kaymakam Muharrem Eligül, Belediye Başkan Yardımcısı Hatun Çam, İskilip Müftüsü Vahit Demiral ile Saraçoğlu'nun Hacı Karani Mezarlığı'ndaki kabrine ziyarette bulunarak çelenk bırakarak dua ettiler.

YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Saraçoğlu'nun isminin memleketindeki bir sokağa verilmesinden dolayı İskilip Belediyesine teşekkür etti.

2020 yılında Hanau'da yaşanan saldırının ardından Almanya'ya gittiklerini hatırlatan Turus, "Almanya'da saldırıyla ilgili hukuki süreci bizler takip ediyoruz. Olayın faili aynı olayda kendini öldürmüştü fakat biz altında yatan gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Rabb'im tekrarını göstermesin, vefat eden vatandaşlarımıza da rahmet olsun." şeklinde konuştu.

Irkçı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Gültekin için de memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde anma etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Turus, "Gökhan kardeşimiz için bir okulun kütüphanesini yaptık, o kütüphaneye Gökhan kardeşimizin ismini verdik. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için farkındalık oluşturmak için çabalıyoruz."dedi.

YTB'nin yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşa hizmet verdiğini ve onların hayat standartlarını yükseltmek için çalıştığını kaydeden Abdulhadi Turus, "Bundan sonra da devlet olarak bu tür üzücü olayların tekrarlanmaması için elimizden gelen çalışmayı yapacağız ve vefat eden kardeşlerimizi unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül ise bu tür ırkçı olayların bir daha yaşanmamasını dileyerek, Saraçoğlu'nun isminin ilçede yaşatılmasına vesile olduğu için İskilip Belediyesine teşekkür etti.