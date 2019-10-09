Almanya'daki silahlı saldırı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Berlin'de bulunan Yeni Sinagog'u ziyaret ederek, taziyelerini bildirdi.

Merkel, burada saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen ayini izledi ve okunan ilahileri dinledi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise ziyarete ilişkin Twitter hesabından, "Anti semitizmin her türlüsüne birlikte karşı durmalıyız." paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Almanya Yahudiler Konseyi Başkanı Josef Schuster ise bugünkü saldırıda polisin yeterli güvenlik önlemi almamasını skandal olarak nitelendirdi.

Schuster, "Halle'deki Sinagog'un Kefaret Günü ayininde polis tarafından korunmaması skandal bir durum. Mucizevi bir şekilde başka bir kötülük olmadı." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde, bugün, bir sinagog ve dönerci önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.