Almanya'daki silahlı saldırının aile faciası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'daki silahlı saldırının aile faciası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Almanya'daki silahlı saldırının aile faciası olduğu ortaya çıktı

6 saat önce

Almanya'nın Rot am See kasabasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının aile faciası olduğu açıklandı.

Almanya'daki silahlı saldırının aile faciası olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Almanya'nın Rot am See kasabasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının aile faciası olduğu açıklandı.


Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Rot am See kasabasında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırının aile faciası olduğu ortaya çıktı. Yerel saat ile 12.45'te İstasyon Caddesi'nde bir kahvehanede yaşanan olayda öldürülen 6 kişinin de aynı aileden olduğu kaydedildi. Ölenlerin 3 erkek ve 3 kadın olduğu kaydedilirken, erkeklerin 36, 65 ve 69 yaşlarında kadınların ise 36, 56 ve 62 yaşlarında olduğu bildirildi. Yaralılar arasında ise 12 ve 14 yaşlarında iki çocuk olduğu kaydedildi.


Öte yandan, öldürülenler arasında saldırganın anne ve babasının olduğu açıklanırken, saldırganın kimliği belirsizliğini koruyor. - BERLİN

Baden-Württemberg, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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