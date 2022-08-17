Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı - Son Dakika
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Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı

17.08.2022 08:08
Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı

Almanya'dan Adana'ya akrabalarının yanına ailesiyle birlikte tatile geldiği evde 4. kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Almanya'dan Adana'ya akrabalarının yanına ailesiyle birlikte tatile geldiği evde 4. kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Almanya'dan ailesiyle birlikte akrabalarının yanına tatile gelen gelen Alkas Arı (7), 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düştü. Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı çocuk, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas Arı gece hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

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Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi 4'üncü kattan düşen 7 yaşındaki Alkas, ağır yaralandı (2) 4'üncü kattan düşen 7 yaşındaki Alkas, ağır yaralandı (2)
Kaynak: İHA

Belediye evleri mahallesi, Çukurova, Almanya, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı - Son Dakika
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