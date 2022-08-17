Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Almanya'dan ailesiyle birlikte akrabalarının yanına tatile gelen gelen Alkas Arı (7), 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düştü. Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı çocuk, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas Arı gece hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Belediye evleri mahallesi, Çukurova, Almanya, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

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