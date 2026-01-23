Almanya'dan Gazze İçin Filistin Vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanlığı, savaşın harap ettiği Gazze'nin yeniden inşası için ABD planlarında Filistinlilerin söz sahibi olması gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün Davos'ta sunulan planları not aldık. Gazze'deki Filistin halkı tüm planlara dahil edilmeye devam edilmeli ve hakları korunmalı." dedi.

Hinterseher, "İçinde bulunduğumuz durum, özellikle insani yardım konusunda gergin ve son derece kırılgan olmaya devam ediyor. Yeniden yapılanma planları hakkında herhangi bir görüşme başlamadan önce, bu konuda önemli iyileştirmeler yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin yeniden inşası için ABD planlarında Filistinlilerin söz sahibi olması gerektiğini dile getiren Hinterseher, şunları kaydetti:

"Gazze'nin yeniden inşasının, sürdürülebilir bir şekilde ele alınması gereken uzun bir süreç olacağını her zaman vurguladık. Bu yüzden şimdi ikinci aşamaya geçmek çok önemli. Bu açıdan bakıldığında, ABD'nin yakın zamanda bir yeniden yapılanma konferansı düzenleyeceğine dair açıklaması, zamanı geldiğinde önemli bir sinyal niteliğinde. ve bunun için gerekli zemin henüz hazırlanmadı."