Son Dakika Haberleri: Almanya'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e madalya
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Almanya'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e madalya

6 saat önce

Almanya hükümeti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i, Manfred Wörner Madalyası ile ödüllendirildi.

Almanya'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e madalya, System.String[]

Almanya hükümeti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i, Manfred Wörner Madalyası ile ödüllendirildi.

Stoltenberg, Berlin'de düzenlenen etkinlikte madalyasını Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'den aldı.

Karrenbauer, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun günümüzün acil sorunlarına çözüm bulan bir ittifak olduğunu belirtti, NATO'nun barış için sarf ettiği çabaları övdü.

Stoltenberg ise ödülü almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Barış ve güvenliğe seyirci kalmak yerine ona her gün yatırım yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Eski Alman Savunma Bakanı ve NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner'in adını taşıyan madalya, 1996'dan bu yana Avrupa'da özgürlükler ve barışın korunmasına önemli katkıda bulunan isimlere veriliyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, 1996'dan bu yana Manfred Wörner Madalyası veriyor.

Jens Stoltenberg, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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