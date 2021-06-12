Almanya'dan Ofsayt Yok Derneği'nin kurucularına Liyakat Nişanı - Son Dakika

- Almanya'dan Ofsayt Yok Derneği'nin kurucularına Liyakat Nişanı

HEİDELBERG - Almanya'nın Heidelberg kentinde yer alan Mark Twain ilkokulunda, Ofsayt Yok Derneği'nin kurucuları Sinem Alpaslan ve Gloria Amoruso'ya gerçekleştirdikleri sosyal çalışmalar nedeniyle Almanya Liyakat Nişanı (Bundesverdienstkreuz) verildi.

Almanya'da 2011 yılında kurulan ve gençlerin hayata aktif katılımı, daha fazla eğitim adaleti, zenginleştirici bir birlikteliği teşvik etmek ve boş zamanları daha iyi değerlendirmek için eğitim projeleri hayata geçiren Ofsayt Yok Derneği'nin kurucuları Sinem Alpaslan ve arkadaşı Gloria Amoruso, gerçekleştirdikleri sosyal çalışmalar nedeniyle Almanya Liyakat Nişanı'na (Bundesverdienstkreuz) layık görüldü. Almanya'nın Heidelberg kentinde yer alan Mark Twain ilkokulunun bahçesinde düzenlenen Ofsayt Yok Derneği'nin 10. kuruluş yıldönümü kutlamasında sırasında gerçekleştirilen nişan teslim töreni öncesi Berlin Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sigrid Klebba yaptığı konuşmada, Sinem Alpaslan'ı ve Gloria Amoruso'yu tebrik etti ve gösterdikleri toplumsal angajmandan dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Konuşmasında, toplumda çeşitliliği istediklerini ve savunduklarını belirten Klebba, "Federal Almanya Liyakat Madalyasını, Cumhurbaşkanımız Frank Walter Steinmeier adına size takdim etmekten gurur duyuyorum. Pek çok ödül takdiminde bulundum, fakat bu kadar genç 2 kadının Almanya'nın en büyük madalyasını almasının çok çok nadir görülen bir durum olduğunu sizlere söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Konuşması sonrasında Müsteşar Klebba, Cumhurbaşkanı Steinmeier adına "Ofsayt Yok" derneğinin kurucuları Sinem Alpaslan'a ve Gloria Amoruso'ya Alman Devlet Liyakat Madalyası'nı takdim etti. Törenin ardından dernek kurucuları Alpaslan ve Amoruso, derneğin 10. kuruluş yıldönümü için getirilen pastayı kesti.

Derneğin kurucusu ve fikir babası Alpaslan tören sırasında yatığı açıklamada, kendisinin de küçük yaşlarda özgüven sorunu yaşadığı için bir akıl hocasına ihtiyaç duyduğunu ve bu akıl hocasının kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti. Küçükken futbol oynadığını ve daha sonra uzun yıllar hakemlik yaptığını dile getiren Alpaslan, "Tecrübelerimi çocuklara aktarmak istedim ve bu derneği kurmaya karar verdim. Berlin'de çok sayıda Türk yaşıyor. Özellikle kız çocuklarına da destek olmak istedim. Onların özgüvenlerini artırmak ve onlara rol modeli olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Alpaslan, derneğin amacının Berlin'de bulunan çocukların ve gençlerin ilişkilerini geliştirmek, kültürel alışverişlerini güçlendirerek sosyo/kültürel faaliyetlerini desteklemek olduğunu kaydetti. Açıklamasında, Almanya'da çeşitli liglerde uzun yıllar hakemlik yaptığını belirten Alpaslan, sosyal yönden zayıf olan çocukların ofsayta düşmemesi gerektiğini düşünerek, futbol kuralından esinlendiğini ve derneğe "Ofsayt Yok" ismini verdiğini kaydetti.