Almanya'dan Venezuela'ya Müdahale Uyarısı

(ANKARA) - Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, "ABD müdahalesinin hukuki değerlendirmesi karmaşıktır ve dikkatli bir inceleme gerektirir. Uluslararası hukuk hala rehber niteliğindedir. Şu aşamada Venezuela'da siyasi istikrarsızlık oluşmamalıdır. Amaç, seçilmiş bir hükümete düzenli bir geçişin sağlanmasıdır" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin açıklama yapan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, şunları ifade etti:

"ABD müdahalesinin hukuki değerlendirmesi karmaşıktır ve dikkatli bir inceleme gerektirir. Uluslararası hukuk hala rehber niteliğindedir. Şu aşamada Venezuela'da siyasi istikrarsızlık oluşmamalıdır. Amaç, seçilmiş bir hükümete düzenli bir geçişin sağlanmasıdır. Nicolás Maduro ülkesini felakete sürükledi. En son seçim hileliydi. Dünyadaki birçok ülke gibi biz de bu nedenle onun başkanlığını tanımadık. Maduro bölgedeki rolüyle sorunlu bir tutum sergiledi."