Almanya, doğal gaz arzında olası dar boğazlara hazırlanıyor - Son Dakika
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Almanya, doğal gaz arzında olası dar boğazlara hazırlanıyor

21.04.2022 18:19
Almanya, doğal gaz arzında olası dar boğazlara hazırlanıyor

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA), Almanya'da doğal gaz tüketimine ilişkin kapsamlı bir araştırma yürüterek arz durumunda olası dar boğazlara hazırlandığı bildirildi.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA), Almanya'da doğal gaz tüketimine ilişkin kapsamlı bir araştırma yürüterek arz durumunda olası dar boğazlara hazırlandığı bildirildi.

Bundesnetzagentur'dan yapılan açıklamada, ülkede gaz tüketime ilişkin verilerin, 28 Nisan'a kadar gaz şebekesi operatörlerinden ve mayıs ayında da büyük gaz tüketimi olan şirketlerden toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu verilerin toplanmasındaki amacın, Almanya veya AB üyesi ülkelerde gaz tedarikinde önemli bir kesinti olması durumunda Bundesnetzagentur'a güncel verileri sağlamak olduğu belirtilerek, böyle bir durumda gaz tüketimini düzenleme yetkisinin Bundesnetzagentur'da olacağı bildirildi.

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bundesnetzagentur olarak büyük gaz tüketicilerinin tüketimlerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kalacağı bir duruma yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Aynı zamanda bu durumun yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna savaşının ve Batı'nın uyguladığı yaptırımların ardından Rusya, Almanya'yı gaz tedarikini durdurmakla tehdit etmişti.

Alman hükümeti, Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı 30 Mart'ta "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesini etkinleştirirken, söz konusu planın, "erken uyarı", "uyarı" ve "acil durum" olmak üzere 3 seviyeden oluştuğu belirtildi.

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Doğalgaz, Almanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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