Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanından Kıbrıs Rum yönetimine Belarus tepkisi - Son Dakika

Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanından Kıbrıs Rum yönetimine Belarus tepkisi

Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Belarus yatırımlarını engellediği gerekçesiyle Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliği'ne (AB) şantaj yapmakla suçladı.

Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanından Kıbrıs Rum yönetimine Belarus tepkisi, System.String[]

Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Belarus yatırımlarını engellediği gerekçesiyle Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliği'ne (AB) şantaj yapmakla suçladı.

CNN International'da Christine Amanpour'un konuğu olan Röttgen, Rum yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım talebi karşılanmadığı gerekçesiyle AB'nin Belarus yönetimine yaptırım kararını veto etmesine sert tepki gösterdi.

Röttgen, "Belarus halkı bir diktatör ile mücadele ediyor ve onlar (Kıbrıs Rum kesimi) bu konuyu Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi diğer menfaatleriyle ilişkilendirerek diğer 26 üye ülkeye şantaj yapmaya çalışıyorlar. Bu katlanılamaz ve kabul edilemez." dedi.

Rum yönetiminin diğer üye ülkelere yönelik şantajını sürdürmesi durumunda bunun sonuçları üzerinde çalışacaklarını belirten Alman vekil, "Biz diğer 26 ülke ikili olarak hareket edip Belarus'a yaptırım uygulayacağız. Bu da bu davranıştan çıkarılacak ders olacaktır." ifadelerini kullandı.

AB içinde bir ülkenin, kendi güvenliğine daha çok öncelik tanıdığında, o ülkeyi koşulsuz destekleyecek diğer ülkeleri kaybedeceğine dikkati çeken Röttgen, 27 üye olarak oy birliğiyle bir dış politika izleyemediği takdirde birlik içinde dış politikayı belirlemek üzere "istekli ve kabiliyetli bir grup" kurabileceklerini söyledi.

Röttgen şöyle devam etti:

"Bölgemize ilişkin bir politika belirlemek suretiyle başarılı olan iç projemizi bir dış projeye çevirmemiz Avrupalılar ve Avrupa Birliği için gerekli ve hayati öneme sahiptir."

Rum yönetiminin Türkiye'yi öne sürerek Belarus yaptırımlarını veto tehdidi nedeniyle AB içindeki karar alma sürecinde oy birliği gerekliliğine ilişkin tartışmalar yeniden başlamıştı.

Doğu Akdeniz'deki durum nedeniyle Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istemiş, bu talebi yerine getirilene dek Belarus'a yaptırım uygulanmasını engelleme tutumunu benimsemişti.

AB, 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle bu ülkenin yöneticilerine yaptırım uygulamak istese de seçimlerin üzerinden 1,5 aydan fazla zaman geçmesine rağmen Rum kesiminin blokajı nedeniyle somut adım atamamıştı.

Avrupa Birliği, Belarus, Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanından Kıbrıs Rum yönetimine Belarus tepkisi - Son Dakika

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