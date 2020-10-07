Almanya Futbol Federasyonu'ndan vergi kaçırma gerekçesiyle arama başlatıldı - Son Dakika

Almanya Futbol Federasyonu'ndan vergi kaçırma gerekçesiyle arama başlatıldı

Almanya'da, Frankfurt Başsavcılığı'nın talimatı ile Futbol Federasyonu Merkezi ile halen görevdeki ve eski federasyon yetkililerinin evlerinde vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskın düzenlendi ve araştırma yapıldı.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan vergi kaçırma gerekçesiyle arama başlatıldı, System.String[]

Bu akşam Türkiye ile özel maçta karşılaşacak olan Almanya'da federasyona, vergi kaçakçılığı iddiası sonrası başsavcılık talimatıyla baskın yapıldı.

Alman basınına yansıyan haberde Frankfurt Başsavcılığı'nın sabah saatlerinde verdiği talimatla, çok sayıda mali polis ve güvenlik güçleri Almanya Futbol Federasyonu merkez binasında arama yapmaya başladı. Federasyonun 6 eski yöneticisi ve mevut yöneticileri de kapsayan soruşturmada, eski ve yeni tüm yöneticilerin ev ve iş yerlerinde aramalar devam ederken, çalışmaların 5 eyaleti kapsadığı vurgulandı.

4.7 MİLYON EUROLUK MİKTAR VERGİDEN KAÇIRILDI

Gelen ilk bilgilere göre; 2014-2015 yıllarında Almanya Milli Takımı'nın iç sahada oynadığı maçlar için çevre reklamlarından elde edilen gelirlerin vergi beyannamelerinde usulsüzlük yapıldığı ve 4.7 milyon euroluk bir miktarın vergiden kaçırıldığı belirtildi.

Araştırmaların ve soruşturmaların gün boyunca devam edeceği ve en geç akşam saatlerinde net bilgilere ulaşılacağı ifade edildi.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan vergi kaçırma gerekçesiyle arama başlatıldı

Futbol Federasyonu, Frankfurt, Almanya, Vergi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 11:42

Son Dakika Spor Almanya Futbol Federasyonu'ndan vergi kaçırma gerekçesiyle arama başlatıldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var, müttefik olarak gerekeni yerine getiririz Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Evi küle dönen vatandaşın yürek burkan sözleri: Cuma'ya gidecek temiz elbisem kalmadı Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Pınar Altuğ, kötü eleştirilere tepki gösterdi: Edepsiz yorumlara tahammülüm yok
Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan 1.300 TL kazanacak Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan 1.300 TL kazanacak         
11:27
Güne 6 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor Güne 6 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor         
10:59
Muslera'nın lisansı çıkınca, Ozornwafor kadronun dışında kalacak Muslera'nın lisansı çıkınca, Ozornwafor kadronun dışında kalacak         
10:21
Son dakika: Korona nedeniyle izolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak Son dakika: Korona nedeniyle izolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak         
10:10
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı         
09:28
Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal sözler: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal sözler: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı         
09:03
Dayıları tarafından taciz edilen çocukların babası isyan etti: Bize hayatı zindan eden kişi tutuklansın Dayıları tarafından taciz edilen çocukların babası isyan etti: Bize hayatı zindan eden kişi tutuklansın         
08:50
Denetim için sokağa inen valiyi karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı Denetim için sokağa inen valiyi karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı         
07:56
MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor         
22:52
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi         
18:31
Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı         
18:05
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü?         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 11:56:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Futbol Federasyonu'ndan vergi kaçırma gerekçesiyle arama başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei