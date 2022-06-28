Almanya havacılık sektöründe Türkiye'den kalifiye elemana ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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Almanya havacılık sektöründe Türkiye'den kalifiye elemana ihtiyaç duyuyor

28.06.2022 12:41
Almanya havacılık sektöründe Türkiye'den kalifiye elemana ihtiyaç duyuyor

Almanya'nın havacılık sektöründe istihdam açığı yaşadığını ve Türkiye'den işgücü transfer etmek istediğini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi RumeliSEM Uçuş Okulu Genel Müdürü Öğr. Gör.

Almanya'nın havacılık sektöründe istihdam açığı yaşadığını ve Türkiye'den işgücü transfer etmek istediğini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi RumeliSEM Uçuş Okulu Genel Müdürü Öğr. Gör. Serap Daş, ulaşımın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yangında, depremde, selde hızla müdahaleye ihtiyaç var" dedi.

Daş konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın acilen eleman aradığı sektörler açıklandı. Türkiye'den işgücü transfer etmek isteyen Almanya'nın ihtiyaç duyduğu 10 meslek grubundan biri de Ulaşım ve Havacılık sektörü oldu" diye konuştu.

"ULAŞIM VAZGEÇİLMEZ BİR İHTİYAÇ"

İstanbul Rumeli Üniversitesi RumeliSEM Uçuş Okulu Genel Müdürü Öğr. Gör. Serap Daş, "Havacılık sektörünün kendi içinde çok fazla alana sahip olduğunu belirterek, "Havacılık sektörü farklı özelliklerde gençlerin tercih edebileceği ve güzel bir gelecek vaad eden programlardır. Covid-19 pandemi döneminde her ne kadar istihdam edilme kaygısı yaşanmış olsa da bugün sektörün eskisinden daha fazla istihdam açığı olduğunu ve nitelikli personel ihtiyacının hızla arttığını söyleyebiliriz. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünya için geçerli. Almanya'nın da sektördeki istihdam açığı nedeni ile gözü Türkiye'de yetişen havacılık personelinde. Nedeni ise günümüzde ulaşım vazgeçilmez bir ihtiyaç. Yangında, depremde, selde hızla müdahaleye ihtiyaç var.  Sağlığın her şeyin önünde olduğunu anladığımız pandemi zamanlarında yine can kurtaran hava araçları oldu. Havacılık savunma sanayinin göz bebeği. Ekonomi, teknoloji, askeri gücün göstergesi olabilirken ve gelişime bu kadar açıkken havacılık aslında bir sektör değil yaşam biçimidir " dedi.

Mezunların Almanya'da çalışabilmesi için IATA koşullarını taşıyan sertifika programlarına başvurunun ön koşul olduğunu belirten Serap Daş, " Üniversitemiz bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programlarından mezun olan öğrencilerimizin tamamı ön koşula uygun. Biz de öğrencilerimizin uluslararası alanlarda bizi temsil etmeleri için ayrıca Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Almanca Eğitim programları açarak; öğrencilerimizi hazırlıyoruz" diye konuştu.

"ÇALIŞANLARA VE ÖĞRENCİLERE ÖZEL PROGRAMLAR YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Uçuş Okulu kayıt koşulları ve eğitim süreçleri ile ilgili de bilgi veren Serap Daş, şunları söyledi:

"Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin en az lise mezun olmaları, 1.sınıf sağlık sertifikalarının olmaları, adli sicil kaydının bulunmaması, tarafımızca yapılan İngilizce sınavından en az 70 puan almaları ve ATP eğitimleri için PPL (A) lisansına sahip olmaları gerekmektedir. PPL Eğitimi 112 saat teorik 45 saat uçuş eğitiminden, ATPL Eğitimi ise 662 saat teorik ve 175 saat uçuş eğitiminden oluşan müfredata sahiptir. Çalışanlara ve öğrencilere özel programlar yürütülmekte olup eğitim süresi programa göre değişmektedir. ATPL eğitimi 18-20 ay aralığında tamamlanmaktadır."


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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