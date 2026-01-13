Almanya, İran'a Karşı Sert Yaptırımlar İstiyor - Son Dakika
Almanya, İran'a Karşı Sert Yaptırımlar İstiyor

13.01.2026 14:21
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İran'a yönelik daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulanmasından yana olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Wadephul, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Tahran yönetimi aleyhine daha sert önlemler alınmasını talep ederek, "Bu rejime yaptırım uygulamak için mevcut tüm önlemleri kullanacağız." dedi.

Yaptırımlara, Avrupa Birliği'nin (AB) terör yaptırımları listesine İran'ın eklenmesinin de dahil olduğunu ifade eden Wadephul, bunun AB'de oybirliği gerektirdiği için şu ana kadar uygulanamadığını ancak bunu başarmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Wadephul, İran'da halkın meşruiyetini yitirmiş, kendi halkına karşı insanlık kurallarını ihlal edici yöntemler uygulayan adaletsiz bir rejim olduğunu savundu.

Alman Bakan, uluslararası toplumun ayrıca İran halkının yanında olduğunu açıkça belirtmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili bir soruya Wadephul, bu konudaki kararların Amerikan hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkisi altında olduğunu ifade etti.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

