Almanya MINUSMA misyonu kapsamında Mali'deki Alman askerlerinin görevini askıya aldı - Son Dakika
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Almanya MINUSMA misyonu kapsamında Mali'deki Alman askerlerinin görevini askıya aldı

12.08.2022 13:57
Almanya MINUSMA misyonu kapsamında Mali'deki Alman askerlerinin görevini askıya aldı

Almanya'nın Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında Mali'deki Alman askerlerinin görevini şimdilik askıya aldığı bildirildi.

Almanya'nın Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında Mali'deki Alman askerlerinin görevini şimdilik askıya aldığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Savunma Bakanı Chrisitne Lambrecht'in dün Malili mevkidaşı Sadio Camara ile görüştüğünü ve üzerinde bugüne kadar anlaşma sağlanamayan uçuş yasağı gibi şartların uygulanmayacağının güvencesini aldığını belirtti.

Collatz, güvence vermesine rağmen Mali hükümetinin bugün planlanan bir uçuşa izin vermediğini aktararak, bu uçuş ile bölgedeki personelin değiştirilmesinin öngörüldüğünü, plan gerçekleşmeyince 150 personelin Mali'ye gidemediğini kaydetti.

Sözcü Collatz, Bakan Lambrecht'in Federal Meclis Savunma Komisyonunu bilgilendirdiğini, Mali'deki operasyonların şimdilik askıya alındığını ifade etti.

Ayrıca Collatz, Lambrecht'in, mevkidaşı Camara için "Eylemleri ile sözleri farklı dilde konuşuyor." ifadesini kullandığını aktardı.

Toplantıya katılan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de prensip olarak Almanya'nın uluslararası barış misyonuna katılmaya hazır olduğunu ancak bunun oradaki hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de bu konunun Birleşmiş Milletler (BM) kapsamında ele alınacağını, Mali'deki Rus etkisini endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Sasse, bu konuları bir süre önce Mali yönetimiyle görüştüklerini dile getirdi.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Almanya, Hükümet, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya MINUSMA misyonu kapsamında Mali'deki Alman askerlerinin görevini askıya aldı - Son Dakika

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