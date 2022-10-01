Alman Büyükelçi Schulz: "Rus Saldırganlığının Galip Gelmemesini Sağlamalıyız"

MELİS YILDIRIM

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, 3 Ekim Alman Birliği Günü nedeniyle düzenlediği resepsiyonda; " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı ve tümüyle haksız saldırış emperyalizmin Avrupa'ya geri dönüşüne işaret etmektedir. Bugünün çok kutuplu dünyasının gelecekte de çok taraflı ve kurallara dayalı kalmasını istiyorsak Rus saldırganlığının galip gelmemesini sağlamalıyız" dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, 3 Ekim Alman Birliği Günü'nün 32. yıl dönümü kutlamaları kapsamında dün büyükelçilikte resepsiyon verdi. Başta ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri olmak üzere çok sayıda yabancı misyonun katıldığı resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da katıldı. Önal'ın konuşma yapmadığı resepsiyonda; iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Schulz konuştu. Schulz, şunları söyledi:

"UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ, SAYISIZ İNSAN HAYATI KURTARDILAR"

"Davetimize bu kadar kalabalık bir katılım olduğu için ve özellikle de Koronavirüs pandemisinin başlamasından sonra Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde sizleri ilk defa bu özel günde ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Türk-Alman ilişkileri eşsiz bir çeşitlilik ve yoğunluğa sahiptir. Bu ilişkileri özetlemeye çalışsak, bugünkü etkinliğin sınırlarını çok fazlasıyla aşmış oluruz. Bu nedenle, hepsini temsilen sadece birkaç başlığı saymak isterim. Pandemiyi önleyebilmiş ve normal bir yaşama adım adım geri dönebilmiş olmamız büyük oranda Türkiye ve Almanya arasındaki bilimsel iş birliğinin de başarısıdır. BioNTech şirketinin kurucuları profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Covid'e karşı aşı geliştirerek sayısız insan hayatı kurtardılar. Tıp biliminde de muazzam ilerleme sağladılar.

"İKİLİ TİCARET HACMİ GEÇEN YIL 40 MİLYON EUROYU AŞTI"

Ekonomik iş birliğimiz bugün hiç olmadığı kadar yoğun. Türkiye'deki Alman şirketlerinin sayısı 7 bin 800'ü geçmiş durumda. Ülkelerimizin ikili ticaret hacmi geçtiğimiz yıl yeni bir rekor kırarak 40 milyar euroyu aştı ve bu artış eğilimi sürüyor.

Ülkelerimiz arasındaki insani köprüler ise bizim için her zaman büyük öneme bir sahip olmuştur. Günümüzde kökleri Türkiye'de olan 3 milyonu aşkın insan Almanya'da yaşıyor. Birkaç milyon insan da son 10 yıllarda, uzun süre Almanya'da yaşadıktan sonra vatanlarına geri döndüler.

Bugün Almanya'nın birleşmesinin 32. yıl dönümünü kutluyoruz. Berlin Duvarı'nın yıkılması, biz Almanlar ve bütün Avrupa için eşsiz bir armağandı ve eşsiz bir armağan olmaya devam ediyor. Demir perdenin ortadan kalkması, Almanya'da ve Doğu Avrupa'da milyonlarca insana özgürlük ve birlik getirmiştir.

"RUS SALDIRGANLIĞININ GALİP GELMEMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"

Ancak şu anda zamanı geri döndürmeye çalışan kötü niyetli güçlerin olduğunu unutmayalım. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı ve tümüyle haksız saldırış emperyalizmin Avrupa'ya geri dönüşüne işaret etmektedir. Bugünün çok kutuplu dünyasının gelecekte de çok taraflı ve kurallara dayalı kalmasını istiyorsak Rus saldırganlığının galip gelmemesini sağlamalıyız.

Almanya siyasi, ekonomik, insani yardım ve askeri teçhizat ve silah desteği ile Ukraynalı dostlarımız ile omuz omuza durmaya kararlıdır. Savaşın başından bu yana Türkiye'nin aldığı inisiyatifler için minnettarız. Montrö Sözleşmesi'nin koruyuculuğunu üstlenerek, Ukrayna tahılının ihracatı için deniz koridorları oluşturarak ve son olarak esir değişimini kolaylaştırarak.

Yaptırımlar gibi belirli konularda farklı yaklaşımlara sahip olsak dahi aynı temel hareket ilkesini paylaşıyoruz. Rus saldırganlığını ve sonuçları kınamak. Son günlerde şahit olduğumuz kısmi seferberlik ve sahte referandumlar da dahil olmak üzere ciddi tırmanışlar ne yazık ki Rusya'nın savaşı sona erdirmeye niyeti olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla, müttefikler ve ortaklar olarak birlik ve beraberliğimiz önümüzdeki aylarda daha da hayati önem taşımaya devam edecektir."