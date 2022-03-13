Almanya'nın Bağdat Büyükelçiliği'nden Erbil'deki füze saldırılarına kınama - Son Dakika
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Almanya'nın Bağdat Büyükelçiliği'nden Erbil'deki füze saldırılarına kınama

13.03.2022 10:54
Almanya'nın Bağdat Büyükelçiliği'nden Erbil'deki füze saldırılarına kınama

Almanya'nın Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ın Erbil kentine gerçekleştirilen füze saldırılarını kınadı.

Almanya'nın Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ın Erbil kentine gerçekleştirilen füze saldırılarını kınadı.

Elçiliğin resmi Twitter hesabından, Erbil'deki saldırıya ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Almanya, dün geceki Erbil'e yönelik çok sayıda füze saldırısını şiddetle kınıyor. Bu saldırının faillerinden hesap sorulmalıdır. Hiçbir şey böyle bir güç ve şiddet kullanımını haklı çıkarmaz." ifadelerine yer verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

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Almanya, Bağdat, Erbil, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Bağdat Büyükelçiliği'nden Erbil'deki füze saldırılarına kınama - Son Dakika


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