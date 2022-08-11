Almanya'da eğlence trenlerinin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı - Son Dakika
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Almanya'da eğlence trenlerinin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı

11.08.2022 20:11
Almanya'da eğlence trenlerinin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı

Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bavyera Kızılhaç Teşkilatının açıklamasına göre, Legoland eğlence parkında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden 15'i hastanelere kaldırıldı.

İstasyon alanında meydana gelen kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında iki hız treninin çarpışması sonucu 2'si ağır toplam 34 kişi... Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında iki hız treninin çarpışması sonucu 2'si ağır toplam 34 kişi... Almanya'da 'Cum-ex' vergi skandalı Başbakan Scholz'un peşini bırakmıyor Almanya'da 'Cum-ex' vergi skandalı Başbakan Scholz'un peşini bırakmıyor
Kaynak: AA

Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da eğlence trenlerinin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da eğlence trenlerinin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı - Son Dakika
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