Almanya 'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da eğlence trenlerinin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı - Son Dakika

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