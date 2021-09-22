Üye Girişi
Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu - Son Dakika

Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu

22.09.2021 00:38

Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu Almanya'nın Köln şehrinden 10 yıl önce yurt dışı eğitim programı ile İnegöl'e gelen Alman vatandaşı Dayala Lang (28), hem Türkçeyi hem de İslam dinini öğrendi.

Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu

BURSA - Almanya'nın Köln şehrinden 10 yıl önce yurt dışı eğitim programı ile İnegöl'e gelen Alman vatandaşı Dayala Lang (28), hem Türkçeyi hem de İslam dinini öğrendi.

İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden eski beldenin eski Başkanı İsmail Karaman ve ailesinin 10 yıl önce misafiri olan Dayala, o dönemde ilk olarak ismini değiştirdi. Derya ismini kullanan Alman genç kadın, her sene İnegöl'e gelerek Karaman ailesinin yanında kaldı. Türkçe öğrenen 24 yaşındaki Lang, İslam dinini de araştırıp, Ramazan ayında oruç tuttu, kurban bayramında ise kurban kesimine katıldı. Camiye gidip namaz kılan genç kadın, Türk örf ve adetlerini de öğrendi. Geçen hafta ilçeye gelen Lang, Karaman ailesinin evinde kalarak özlem giderdi. Makarna, salça yapmayı da öğrenen Lang, hayali olan traktör sürmeyi de öğrendi.

Aile olduk

Güzel anılarını anlatan Dayala Lang, "10 yıl önce İnegöl'e geldim. Çok iyi bir ailenin yanında kaldım. Birbirimize alıştık ve akraba gibi olduk. Benim için çok değerli oldular. Cerrah da ve İnegöl de İngilizce dersleri verdim. Benim İsmail abim önceden Cerrah da Belediye Başkanıydı. Bütün düğünlere davetliydik her hafta sonu düğünlere gittik, bir düğünden başka bir düğüne koştuk. Ben düğünlerde oynamayı çok seviyorum. Türk düğünleri çok güzel ve bir arkadaşımın kına gecesini gördüm çok güzeldi. Tavuk almayada gittim her şeyi gördüm. İlk geldiğimde 1 gün oruç tuttum sonra şeker bayramı gördüm çok güzeldi. Türk bayramlarını çok seviyorum. Kurban Bayramını da gördüm ineği kestik biraz üzüldüm ama sevap diyorlar. Türk yemeklerinide çok sevdim. Türk kahvaltılarınıda gerçekten çok güzel salçayı çok seviyorum. Türk ailem ile beraber salçada yaptık, makarna yapmayı öğrettiler, yufka açmayıda öğrettiler. Makarnayı çok seviyorum. Valizimde 3 kilo makarna var. Onu Almanya da yiyeceğim bitince yine yapacağım. Çünkü artık öğrendim. oklavamda var. Benim Türk ailem benim için ailem İsmail abinin ve Fatma ablanın çocukları benim için kardeş gibi hem de onların kuzenleri benim de kuzenlerim. Bir kuzenim var bana traktör sürmeyi öğretti. Almanya da şehirde oturduğumdan süremiyordum o yüzden ilk defa traktör sürdüm, çok hoşuma gitti, çok beğendim. Tarlaya gittik. İlk geldiğimde ismimi pek söyleyemiyorlardı ( Dayala) Türkler için biraz zor geliyor. Sonra sordular sen Türk ismimi istiyorsun. Bende evet olur dedim sonra sordular D ile başlayan bir isim olsun çünkü benim ismimde D ile başlıyor. Bana sordular Damla mı olsun Derya mı olsun sonra bende Derya'yı seçtim çünkü anlamı çok güzel deniz demek." diye konuştu.

Dayala'nın manevi ağabeyi İsmail Karaman ise," 2011 yılı yaz aylarıydı tam tarihini hatırlamıyorum ama o dönemler de ben Cerrah beldesinin başkanıydım. İşte öğrenci değişim programı ile birlikte beldemize misafirlerimiz geliyordu hiç birbirimizi görmemiştik ve karşımıza Derya çıktı. O zaman geldiğinde biz evimizde misafir ettik çocuklarımız ile birlikte zaten kendi yaşıtına yakın çocuklarımız var. Dolayısıyla geldiği zamanlarda hem Ramazan bayramında hem Kurban bayramın da gördük. Kurban kesmenin nasıl olduğunu da gördü, ilk etapta mesela çok ürkmüştü. Ramazan ayında oruç tutmaya çalıştı sonra eşim ile beraber Teravih namazlarına gitmeye başladı. Hem o bize sahiplenme duygusu ile çok sıcak davrandı bizde onu çok sevdik hem o dönemlerde hem Cerrah'daki ilk öğretim okulu hemde Erzurumlular Derneğinde yabancı dil dersleri vermeye başladı. Boş zamanlarımı değerlendireyim hemde çocuklara bir faydam olsun diye başlamıştı. Örf ve adetlerimizi çok benimsedi, yani bizden biri gibi oldu. Daha sonra isim mevzusu benide çok etkileyen bir mevzuydu; Dayala isim teleffuzu zor olduğu için zaman zaman kimisi Dayana diyordu kimisi farklı bir şey söylüyordu. Dolayısıyla tercihen Derya ismini alınca bir baktım ki Facebook adresinde de Derya Karaman olarak değiştirmiş o sahiplenme duygusu hakikaten beni çok etkilemişti. Şimdi hala Facebook adresinde Derya Dayala yazıyor. Yani o bizim artık bir kızımız gibi onun her zaman bizde bir yeri bir odası ve masamızda tabağı var. O bizi sevdi bizde onu çok sevdik. Çok zeki çok insancıl ve bana yakın davranış şekli var yani Türk gibi kendi evlatlarımız gibi görüyoruz. Onunda bizi çok sevdiğini biliyoruz. Çünkü buraya gelmeyide çok istiyor zaman zaman geldi işte okul programı ile geldi özel ziyaretler yaptı. 4 yıldır gelemiyordu pandemi sürecinde tabi ki gelişini etkiledi bu yıl hasret giderdik 1 hafta 10 günlük bir süreç içerisinde İnşallah en yakın zaman da yine bekliyoruz." dedi.

Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu
Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu
Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu
Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu

Almanya, İslam, Alman, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji 23:50 Meteoroloji "Çok tedbirli olun" diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın 23:46 Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi 23:16 DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz 22:48 Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü 22:07 Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor 21:22 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum 19:40 Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez         
00:49
Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı         
23:47
İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
23:20
Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı         
22:55
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı         
21:38
Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi         
21:05
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 01:48:39. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement