Son Dakika Haberleri: Almanya'nın doğal gaz ithalatı 9 ayda yüzde 25,6 arttı
Son Dakika Güncel Almanya'nın doğal gaz ithalatı 9 ayda yüzde 25,6 arttı - Son Dakika

Almanya'nın doğal gaz ithalatı 9 ayda yüzde 25,6 arttı

6 saat önce

Almanya'nın doğal gaz ithalatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 117 milyar metreküpe yükseldi.

Almanya'nın doğal gaz ithalatı 9 ayda yüzde 25,6 arttı, System.String[]

Almanya'nın doğal gaz ithalatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 117 milyar metreküpe yükseldi.

Almanya Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi (BAFA) verilerine göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ithal edilen doğal gaza 17,1 milyar avro ödeme yapılırken, 2019'un aynı döneminde bu rakam yüzde 8,8 artışla 18 milyar 600 milyon avro oldu.

Almanya'nın doğalgaz ithalatı ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre ise yüzde 25,6 artışla 117 milyar metreküpe ulaştı.

Doğal gaz ithalatı gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk sıraları Rusya, Norveç, Hollanda, Britanya ve Danimarka aldı.

Ülkenin doğalgaz ithalatı geçen yılın tamamında yüzde 9,7 artarak 126 milyar metreküp olmuştu. Söz konusu ithalat için Almanya 23,7 milyar avro ödeme yapmıştı.

İhracat, Ekonomi, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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