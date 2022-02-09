Üye Girişi
Almanya'nın Dortmund kentinde cami kapısına gamalı haç çizildi - Son Dakika

Almanya'nın Dortmund kentinde cami kapısına gamalı haç çizildi

09.02.2022 22:16
Almanya'nın Dortmund kentinde cami kapısına gamalı haç çizildi

Almanya'nın Dortmund kenti Dorstfeld semtinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'nin kapısına bu sabah gamalı haç çizildi.

Almanya'nın Dortmund kenti Dorstfeld semtinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'nin kapısına bu sabah gamalı haç çizildi.

DİTİB Dorstfeld Sultan Ahmet Camisi Dernek Başkanı Turgut Ülker, camilerine geçen ay yine benzer bir saldırı gerçekleştirdiğini ve son dönemlerde artan bu saldırıların kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Bu sabah yapılan saldırıyı fark edip polis bildirdiklerini belirten Ülker, "Son günlerde camilere ve Müslümanlara karşı artan saldırılar bizi endişelendiriyor. Geçtiğimiz aralık ayında Eving Selimiye Camisi ve 2019 yılında da Eving Ulu Cami ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Yetkililerin acil önlem almasını ve ibadethanelerimizi korumasını talep ediyoruz. Dortmund'da tüm demokratik kuruluşlarla beraber ırkçılığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Dortmund'un hoşgörü şehri olarak kalması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir camiyi ziyaret edip incelemede bulunarak, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran da camiyi ziyaret ederek, cami yöneticilerine ve cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Camide incelemede bulunan polis, gamalı haçı sprey boya sıkarak kapattı.

YORUMLAR
500

Gamalı Haç, Dortmund, Almanya, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Dortmund kentinde cami kapısına gamalı haç çizildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:13 Buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
22:07 Berlin'de yaşayan 17 yaşındaki Türk kıza ırkçı saldırı! Önce hakaret edip sonra darbettiler
21:59 Inter'de olanlar oldu! Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga etti
21:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 22:22:40. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'nın Dortmund kentinde cami kapısına gamalı haç çizildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement