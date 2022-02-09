Almanya'nın Dortmund kentinde cami kapısına gamalı haç çizildi - Son Dakika

Almanya'nın Dortmund kenti Dorstfeld semtinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'nin kapısına bu sabah gamalı haç çizildi.

DİTİB Dorstfeld Sultan Ahmet Camisi Dernek Başkanı Turgut Ülker, camilerine geçen ay yine benzer bir saldırı gerçekleştirdiğini ve son dönemlerde artan bu saldırıların kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Bu sabah yapılan saldırıyı fark edip polis bildirdiklerini belirten Ülker, "Son günlerde camilere ve Müslümanlara karşı artan saldırılar bizi endişelendiriyor. Geçtiğimiz aralık ayında Eving Selimiye Camisi ve 2019 yılında da Eving Ulu Cami ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Yetkililerin acil önlem almasını ve ibadethanelerimizi korumasını talep ediyoruz. Dortmund'da tüm demokratik kuruluşlarla beraber ırkçılığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Dortmund'un hoşgörü şehri olarak kalması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir camiyi ziyaret edip incelemede bulunarak, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran da camiyi ziyaret ederek, cami yöneticilerine ve cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Camide incelemede bulunan polis, gamalı haçı sprey boya sıkarak kapattı.