Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği öne sürüldü - Son Dakika
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Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği öne sürüldü

03.03.2022 11:33
Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği öne sürüldü

Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği iddia edildi.

Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği iddia edildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Ekonomi Bakanlığı çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze gönderilmesine onay verdi.

Söz konusu silahların, eski Doğu Almanya'nın Ulusal Halk Ordusu (NVA) envanterinde bulunan Sovyet yapımı uçaksavarlar olduğu belirtildi.

Almanya daha önce de Ukrayna'ya 1000 tanksavar ile 500 "Stinger" tipi uçaksavar füzesi gönderme kararı almıştı.

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Alman Haber Ajansı, Ukrayna, Almanya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği öne sürüldü - Son Dakika


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