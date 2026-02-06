Almanya, Rusya ile Görüşmeye Açık Ancak Paralel Kanallara İzin Vermiyor - Son Dakika
Almanya, Rusya ile Görüşmeye Açık Ancak Paralel Kanallara İzin Vermiyor

06.02.2026 20:31
Almanya, Rusya ile diyaloga açık ancak paralel müzakere kanalları açmayacaklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Abu Dabi ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile diyaloga her zaman açık olduklarını belirterek Ukrayna, ABD ve Rusya arasında Almanya'nın da bilgisi dahilinde yürütülen görüşmelerin burada yapıldığını ifade etti.

Bu görüşmelerin daha başarılı sonuçlar vermesi için katkı sunmaya hazır olduklarını dile getiren Merz, "Ancak paralel müzakere kanalları açmayacağız." dedi.

Alman Şansölye ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özel danışmanı Emmanuel Bonne'nin Moskova'ya yaptığı ziyaretin Almanya ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Merz, "Hepimizin tek bir hedefi var. Ukrayna'ya karşı yürütülen bu savaşın bir an önce sona ermesini sağlamak. Bunun anahtarı Moskova'da ve biz Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Almanya, Güncel, Rusya, Son Dakika

