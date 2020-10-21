Almanya Sağlık Bakanı Spahn Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Almanya Sağlık Bakanı Spahn Covid-19'a yakalandı
21.10.2020 20:27
Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif sonuç verdi.
Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif sonuç verdi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hanno Kautz yaptığı açıklamada, "Bakan bu sabah kabine toplantısındaydı. Bakanlıkta günlük işlerini takip etti. Öğleden sonra soğuk algınlığı semptomları oldu ve test yaptırdı. Bakan Spahn şu anda evde karantinada. Yakın çevresindeki çalışanlara test yaptırmaları için bilgi verildi. Çalışanlara işlerini evlerinden takip etmelerini duyurduk" dedi.
(İHA)
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