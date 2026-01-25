Almanya'ya Yabancı Yatırımlar Arttı - Son Dakika
Almanya'ya Yabancı Yatırımlar Arttı

Almanya\'ya Yabancı Yatırımlar Arttı
25.01.2026 17:46
2025'te yabancı yatırımlar Alman yatırımlarıyla yarıştı, IW 96 milyar euro artış öngördü.

Alman Ekonomi Enstitüsü'ne göre, 2025 yılı, uzun bir aradan sonra yabancı şirketlerin Almanya'ya Alman şirketlerin yurt dışına yaptığı yatırımlardan daha fazla yatırım yaptığı ilk yıl oldu.Yabancı şirketler, 2025 yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez Almanya'ya, Alman şirketlerin yurt dışında yaptığı yatırımlardan daha fazla yatırım yaptı.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırması, yabancı doğrudan yatırımların geçen yıla göre 2025 yılında iki kattan fazla arttığını ortaya koydu.

İşverenlere yakınlığıyla bilinen IW'nin uzmanları, doğrudan yatırımların 43 milyar eurodan 96 milyar euroya yükseldiğini tahmin ediyor. Alman şirketleri ise, geçen yıl yurt dışında ortalamanın altında bir yatırım gerçekleştirdi. Buna göre, yurt dışında yapılan Alman yatırımlarının ortak değeri 86 milyar euro oldu.

Tahminlerinde, Almanya Merkez Bankası'nın 2025'in ilk on bir ayına ait verilerini baz alan Enstitü, rakamların olumlu olduğu kanaatini dile getirdi.

Almanya ABD karşısında hukuki güvenlikle öne çıkıyor

IW'de ticaret uzmanı olarak görev yapan Jürgen Matthes, "Giderek daha belirsizleşen bir dünyada öngörülebilirlik eskisinden daha önemli" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın istikrarsız politikalarının sadece partnerleri değil, ABD ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Matthes, "Hukuki güvenlik ve hesaplanabilirlik, küresel rekabette Almanya için bir lokasyon avantajı haline geliyor" diye konuştu. Matthes ayrıca, Almanya'nın bir araştırma-geliştirme merkezi olarak da yüksek çekiciliğini koruduğunu vurguladı.

2025 yılı, koronavirüs pandemisinin yaşandığı 2020 yılı hariç, 2003 yılından bu yana yabancı şirketlerin Almanya'ya Alman şirketlerin yurt dışında yaptığı yatırımlardan daha fazla yatırım yaptığı ilk yıl oldu. 2000'li yıllardan itibaren ortalama olarak her yıl Almanya'dan çıkan yatırım miktarı, gelen yatırım miktarından 25 milyar euro daha fazlaydı.

dpa/ BÜ,ET

Kaynak: Deutsche Welle

