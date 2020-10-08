Alo Fetva Hattı'na koronavirüs soruları - Son Dakika

Alo Fetva Hattı'na koronavirüs soruları

08.10.2020 08:11
Alo Fetva Hattı'na koronavirüs soruları, System.String[]

ALO Fetva Hattı'na vatandaştan gelen her türlü soru, görevli vaizlerce yanıtlanıyor.

ALO Fetva Hattı'na vatandaştan gelen her türlü soru, görevli vaizlerce yanıtlanıyor. Günde yüzlerce sorunun geldiği fetva hattına 'Dolarla sadaka verdim, dolar artınca sevabım artar mı?' gibi ilginç sorular kadar, 'Koronavirüsten ölenin cenazesi yıkanır mı?', 'Kolonya ve dezenfektandaki alkol haram mı?' soruları da sıkça soruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yoğun talebe daha hızlı cevap verilebilmesi için 'Dini Danışma Hattı' yenilenerek, hem cep telefonlarından hem de sabit telefonlardan ulaşılabilir hale getirildi. 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Dini Danışma Hattı'nın yeni numarası ise '190' olarak belirlendi. Dini konularda sorular sorup, bilgi almak isteyenler bu numarayı aradıktan sonra bağlı bulundukları şehrin il müftülüğüne aktarılıyor. Antalya İl Müftülüğü'ne bağlananları ise burada görev yapan yaklaşık 20 vaiz karşılıyor. Kadınlara kadın vaiz, erkeklere ise erkek vaiz hizmet veriyor. Vaizler, gelen sorulara yanıtı kesin ise hemen cevap veriyor, araştırılması gereken bir konu ise her vaizin kendine özel hazırlanan defterine not edilerek, araştırılıp, daha sonra soran kişiye dönüş yapılarak bilgi veriliyor.

KORONAVİRÜS SORULARI ARTTIKoronavirüsten önceki dönemde gelen soruların büyük kısmını aile içerisindeki maddi ve manevi ilişkiler oluştururken, koronavirüsle birlikte vatandaştan gelen sorular da bu yönde ağırlık kazandı. Kolonya ya da dezenfektanın abdest bozup bozmayacağından, cuma namazını koronavirüs nedeniyle kılamadığı için günah olup olmadığı gibi soranların sayısının arttığı kaydedildi.Vaiz Saffet Sevim, vatandaştan günlük hayatta karşılaşılan helal- haram durumları ve mirasla ilgili soruların sıklıkla geldiğini ve bunları usulüne uygun şekilde cevaplandırdıklarını ifade etti. Eşler arasındaki sorunlarla ilgili soruların da geldiğini anlatan Sevim, eşlere genellikle birbirlerine karşı hoşgörülü olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.'KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER YIKANIR MI?'Vaiz Sevim, koronavirüse karşı korunmak için kullanılan kolonya ve dezenfektanların içerisinde alkol bulunması nedeniyle 'haram mı?' diye çok soru geldiğini söyledi. Tüketilen ve sarhoşluk veren alkolle bu alkolün karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Sevim, kolonya ve dezenfektanın hijyen amaçlı kullanılmasının bir mahsuru olmadığını ifade etti. Koronavirüsten yakınlarının kaybedenlerin 'Koronavirüsten ölenler yıkanır mı?' şeklinde kendilerine sorduklarını da kaydeden Sevim, "Bu türden cenazeler alınan tedbirler eşliğinde uygun koşullarda yıkanır ve dini vecibelere göre defnedilir. Sadece şehitlerin cenazesi yıkanmaz" dedi.NİŞANLIYKEN DİNİ NİKAH Genç çiftlerden gelen sorularda genellikle nişan ve dini nikah üzerine durulduğunu anlatan Vaiz Sevim, "Nişanlıyken yapılan dini nikahla ilgili sorular geliyor. Bizim tavsiyemiz ve aslında yapılması gereken de nişan döneminde dini nikah yapmamak lazım. Nişan döneminde bir sorun çıkıp taraflar ayrılınca erkek dini nikahtan vazgeçmezse sorun oluyor. Bu yüzden önce resmi nikah sonra dini nikah olur" dedi.'DOLARLA BAĞIŞ YAPTIM, DOLAR ARTINCA SEVABIM ARTAR MI?Aylık 40 bin lira geliri olan bir vatandaşın babasının hastane masraflarını karşıladığını, bunun sadakadan sayılıp sayılmayacağını sorduğunu anlatan Vaiz Saffet Sevim, kızından olan torununun soyadının değişik olması nedeniyle torununa verdiği paranın fitreden sayılıp sayılmayacağının da sorulduğunu söyledi. Bugüne kadar sadakayla ilgili gelen en ilginç soruyu da anlatan Sevim, "Dolarla bağış yaptım dolar artınca sevabım artar mı?' diye soran vatandaş oldu. Allah katında hiçbir şey zayi olmaz. Yaptığımız tüm hayırlar en az 10 katı sevap alır" dedi.

Manevi danışmanlık hizmeti veren Salih Bayındır ise koronavirüs döneminde aile içi ilişkilerde birtakım sorunların meydana geldiğini ve bunu dindeki bazı referans noktalarından yola çıkarak vatandaşı bilgilendirip, manevi danışmanlık yaptıklarını söyledi.


Alo Fetva Hattı'na koronavirüs soruları
Alo Fetva Hattı'na koronavirüs soruları
Alo Fetva Hattı'na koronavirüs soruları
Alo Fetva Hattı'na koronavirüs soruları
Alo Fetva Hattı'na koronavirüs soruları

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alo Fetva Hattı'na koronavirüs soruları - Son Dakika

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