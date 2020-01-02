Aloğlu: "Alım gücünü yükseltecek politikalar üretilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aloğlu: 'Alım gücünü yükseltecek politikalar üretilmeli' - Son Dakika Ekonomi

Aloğlu: "Alım gücünü yükseltecek politikalar üretilmeli"

6 saat önce

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, 2019 yılında alım gücünün düştüğünü belirterek, 2020 yılında alım gücünü yükseltecek politikaların üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Aloğlu:

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, 2019 yılında alım gücünün düştüğünü belirterek, 2020 yılında alım gücünü yükseltecek politikaların üretilmesi gerektiğini kaydetti.


2019 yılında istenilen büyümeyi, randımanı tam olarak alamadıklarını vurgulayan Başkan Aloğlu, "2019 yılında yükselen dövizle beraber alım gücünün biraz düştüğünü görüyoruz. Tabi ki asgari ücret olsun, emeklilere verilen zam olsun, işçilere verilen zamlar olsun bunlar önemli şeyler ama bizim asıl konuşmamız gereken ve asıl politika üretmemiz gereken konular alım gücünü nasıl artırabileceğimizdir. En önemlisi paranın alım gücünün artırılmasıdır. 2019 yılında sadece içeride değil dışarıda da hainlerle uğraştık. Bunlar tabi ki bitmeyecek. Bu ülkenin üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Ama Türk milleti hiçbir zaman bunlara boyun eğmedi, eğmeyecek. Türkiye her zaman Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' fikriyle yola çıkmıştır. Dünyada ve ülkemizde barışı isteyen ve bunun uğrunda gerek çalışmalar yapan, gerek kan döken bir milletiz biz. 2019 yılını sağlıkla, ülkemizin refahıyla geçirmiş bulunuyoruz. Yeni hedefleri 2020'de diliyoruz. Ülkemizin artık iç ve dış hainlerden kurtulması, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline getirilmesi, bunun olacağına da inanıyorum. 2020 olmasa bile, 2021, 2022, 2023 Türkiye'nin ışığı olacak. Bu konuda dilemek yetmiyor. Kamu görevlileri olsun, sivil toplum kuruluşları olsun herkesin ele tutup topyekün elini taşın altına koyması gerekiyor. Türk milletinin el ele verdikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok" diye konuştu.


2020 yılında Manisa için de isteklerinin olduğunu ifade eden Aloğlu, " Avrupa'nın ve dünyanın gözü yatırım için Manisa'nın üzerinde. Son yılların gelmiş geçmiş en şanslı illeri arasındayız. Çünkü Manisa Valimiz Ahmet Deniz, OSB Başkanımız Sat Türek bu konuda çok detaylı ve ince çalışıyorlar. Kamu dairelerinde önemli çalışmalar görüyoruz. SGK İl Müdürü Yavuz Kurt çok önemli işler yapıyor. Vergi Dairesi Başkanımız Ramazan Yaşar aynı şekilde azimli çalışıyor. Bu vesileyle de büyümek kaçınılmaz olacak. Bundan şüphemiz yok. Herkese 2020 yılında sağlıklı ve başarılı bir hayat diliyoruz" dedi. - MANİSA

Manisa, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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