Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Spor

Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Alper Potuk\'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
28.11.2025 20:37
Bu sezonun başında Ankara Keçiörengücü ile anlaşan Alper Potuk, takımıyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollarını ayırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Alper Potuk ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Alper Potuk ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Keçiörengücü'nden kendi isteğimle ayrılma kararı aldığımı belirtmek isterim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana destek veren başkanımıza, sportif direktörümüze, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Ankara Keçiörengücü'ne sezonun geri kalanında başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü - Son Dakika

