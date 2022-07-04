ALPEREN İKİNCİ KULAĞINA KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

İZMİR'de doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'microtia tip 3' hastası, 4 yaşındaki Alperen Çelik, 5 ay önce ABD'de yapılan ameliyatın ardından sol kulağına kavuştu. Artık duymaya başlayan ve annesiyle iletişim kuran Alperen'in sağ kulağından da ameliyat olması için açılan Valilik onaylı bağış kampanyası, yaşamını yitiren SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız için toplanan yardım parası sayesinde tamamlandı. Eylül ayında tekrar ABD'ye gitmeye hazırlandıklarını söyleyen Alperen'in annesi Fidan Funda Çelik, "Ona diğer çocuklar 'kulaksız' demeyecek. Çocuğumu parka götürdüğümde üzüldüğünü görüp 'hadi gidelim' oğlum demeyeceğim. Artık iki kulaklı Alperen olarak parklarda oynayacak" dedi.

Bornova ilçesinde yaşayan Fidan Funda Çelik (37) ve Köksal Çelik (36) çifti, dört yıl bekledikten sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen oğulları 4 yaşındaki Alperen'in doğuştan iki kulağı olmadığını öğrendi. Doğduğundan beri hiçbir sesi duymayan ve konuşamayan Alperen, 8 Şubat'ta, doğum gününde ABD'de sol kulağından ameliyat oldu. Vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapılan Alperen, hiçbir cihaza gereksinim duymadan ilk kez annesinin sesini duydu.

Oğlu Alperen'in bu mutluluğunun yarım kalmaması için tıbbi olarak ikinci kulağından da aynı ameliyatı olması gerektiğini belirten anne Fidan Funda Çelik, Anneler Günü'nde DHA'nın yaptığı haberin ardından seslerini duyurduklarını söyledi. Yaklaşık 2 yıl süren ve 21 Haziran günü yaşamını yitirdiği için sonlanan, SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız Gülmez'in (4) bağış kampanyasında biriken miktar Alperen'in hesabına aktarıldı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Alperen'in sağ kulağından ameliyat olması için gereken miktarı toplama konusunda endişeli olduklarını ifade eden anne Çelik, "Çok az zamanımız kalmıştı. DHA sayesinde sesimizi duyurduk. Bizi herkes duydu. Bir kez daha 'Alperen'e ses ver' dediler. Sesimizin duyulması, bana en güzel Anneler Günü hediyesi oldu. Şükürler olsun kampanyamız bitti. Buna vesile olan bir bebeğimiz var. SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız. Kendisi rahmetli oldu. Ailesine sabırlar diliyoruz. ABD'deki ameliyatın maliyetini ödememiz için 18 gün kalmıştı. Bir gece ansızın ASYA Hilfsorganisation Derneği'nden aradılar, 'Alperen yeter artık annen çok yoruldu' dediler ve Yağız için valilik onayıyla toplanan yardım parasının bizim için aktarılması için aracı olabileceklerini bildirdiler. Ardından da bir an önce seslere kavuşmamız için kalan paranın aktarılmasını sağladılar. Mustafa Yağız, oğluma ses oldu, kulak oldu. 5 Eylül'de yolcuyuz. 8 Eylül'de oğlum ikinci kulağına kavuşacak" dedi. Alperen'in yüzde yüz duyabilmesi için hiçbir engeli kalmayacağını dile getiren Çelik, çok heyecanlı olduğunu belirterek geri sayıma başladıklarını ifade etti. SMA'lı Mustafa Yağız için başsağlığı dileyen Çelik, şöyle konuştu: "O aileyle bir irtibatımız yok. O bebeğin büyük bir gönüllü ekibi vardı. Onlarla görüşüyoruz. Derneğimizin verdiği izinden sonra onlarla da iletişime geçmek istiyoruz. Bizim hesabımıza 20 bin dolar aktarıldı. İhtiyacımız olan buydu. Faturamız geldiğinde Valimiz Yavuz Selim Köşger'i ziyarete gideceğiz. Valimiz, Alperen'in manevi dedesi oldu, Allah razı olsun. İlk kulakta bize destek olmuştu. Şimdi de yol masrafımız için onun kapısını çalacağız. Bilet paramız yüksek. Bize destek olursa onu da çözeceğiz.?

'DİĞER ÇOCUKLAR 'KULAKSIZ' DEMEYECEK'

Alperen'in olması gereken ameliyatın maliyetinin yaklaşık 103 bin dolar olduğunu anlatan Fidan Funda Çelik, ilk ameliyat öncesi büyük korku yaşadığını belirterek, "İlk kulakta panik, korku, endişe vardı. Oğlum cihaz kullanıyordu, o cihazı gerçekten çıkaracak mıyız, gerçekten duyacak mıyız bilmiyorduk. Şimdi sadece heyecanımız var. Az da olsa tecrübeliyiz. Alperen her gün gelişiyor. Dil merkezinden eğitim alıyoruz. Üzerine düşüyorlar. Bir an önce konuşursa ABD'de kendini ifade edebilecek. Hemen hemen bütün dertlerini anlatabiliyor" dedi.

Bir anne olarak hissettiklerini paylaşan Çelik, "En azından parka gittiğimizde ona diğer çocuklar 'kulaksız' demeyecek. Alperen oradan kaçmayacak. Oğlum orada utanmayacak. 'Anne eve gidelim' demeyecek. Çünkü iki kulağı olacak. Diğer çocuklardan bir farkı olmayacak. Bere takmayacak. En güzel duygum bu. Çocuğumu parka götürdüğümde üzüldüğünü görüp 'Hadi gidelim' oğlum demeyeceğim. Bu hissin tarifi bile yok. İki kulaklı Alperen olarak parklarda oynayacak" ifadelerini kullandı.