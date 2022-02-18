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Altay, Beşiktaş karşısında puan arayacak - Son Dakika

Altay, Beşiktaş karşısında puan arayacak

18.02.2022 11:28
Altay, Beşiktaş karşısında puan arayacak

Altay, yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Altay, yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Altay, Beşiktaş'a konuk olacak. Yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maç öncesinde Altay, 22 puanla 19. sırada, Beşiktaş ise 38 puanla 8. sırada bulunuyor.

ALTAY, İZMİR'E ELİ BOŞ DÖNMEK İSTEMİYOR

Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay, bu maçın ardından oynadığı 16 maçta galibiyet alamamıştı. Bu kötü istatistiğine Göztepe derbisini kazanarak son veren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta da sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalmıştı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı iki maçta 4 puan alan Altay, Beşiktaş karşısında da puan ya da puanlar almayı hedefliyor. İzmir'e eli boş dönmeyi istemeyen Altay, alt sıralardan da kurtulmak istiyor.

MUHTEMEL 11

Yarın oynanacak maç öncesinde sarı kart cezası bulunan stoper Murat Akça, kadroda yer alamayacak. Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın Murat Akça'nın yerine 40 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk'e forma şansı vermesi bekleniyor. İzmir temsilcisinde Marco Paixao, Mateusz Lis, Mohammed Naderi, Andre Poko, Leandro Kappel, Martin Rodriguez ve Thaciano ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Altay'ın Beşiktaş karşısında muhtemel 11'i ise şu şekilde:

"Mateusz Lis, Cebrail Karayel, Eric Bjönkander, İbrahim Öztürk, Mohammed Naderi, Andre Poko, Thaciano, Zeki Yıldırım, Leandro Kappel, Kazımcan Karataş ve Deniz Kadah."

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Altay, Beşiktaş karşısında puan arayacak

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Vodafone Park, Beşiktaş, İzmir, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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