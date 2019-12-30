Altay'da Deniz ve Oğuz'un bileti kesildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'da Deniz ve Oğuz'un bileti kesildi - Son Dakika Spor

Altay'da Deniz ve Oğuz'un bileti kesildi

6 saat önce

Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim iki futbolcuya ayrılık kararını iletti.

Altay'da Deniz ve Oğuz'un bileti kesildi, System.String[]

Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim iki futbolcuya ayrılık kararını iletti. Deniz ve Oğuzhan bu gelişme üzerine kulüp aramaya başladı. Giresunspor maçının kadrosuna alınmayan iki futbolcu takım arkadaşlarıyla vedalaşıp tesislerden ayrıldı.


İzmir ekibine geçen sezon devre arasında Adanaspor'dan transfer olan Oğuz Han, geçen sezon 9, bu sezon ise ligde 10, kupada 2 karşılaşmada görev aldı. Gurbetçi futbolcu siyah-beyazlı formayla gol atma başarısı gösteremedi. Sezon başında Yukatel Denizlispor'dan transfer edilen Deniz ise ligde 16 maçta 1 gol atıp, kupada 2 müsabakada oynadı. Sait Karafırtınalar döneminde ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan Deniz, Ali Tandoğan'ın göreve gelmesiyle kızağa çekilmişti.


TATOS YOLCU GİBİ


Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un da büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade edildi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın Giresunspor maçı kadrosuna almadığı Tatos için son kararı yönetim verecek. Takımın maliyeti en yüksek oyuncusu olan Yunan futbolcu ile 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ilgilendiği öğrenildi.


Ali Tandoğan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:26 
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