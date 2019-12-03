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Altay'da favori Tandoğan

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetimin görev için liste başına Ekol Hastanesi Balıkesirspor'daki görevinden istifa eden Ali Tandoğan'ı aldığı öğrenildi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetimin görev için liste başına Ekol Hastanesi Balıkesirspor'daki görevinden istifa eden Ali Tandoğan'ı aldığı öğrenildi. Yönetimin hafta sonuna kadar Ali Tandoğan'la bir araya gelerek anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Tandoğan'ın yanı sıra teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin'in de listede yer aldığı kaydedildi.

Trabzonspor'la yarın İzmir'de oynanacak kupa maçında Altay'ın başında Antrenör Murat Uluç'un görev alacağı bildirildi.


Sait Karafırtınalar, Balıkesirspor, Ali Tandoğan, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:59 Kaynak: DHA
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