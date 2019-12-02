Altay'da hava bozdu

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından evinde son sıradaki Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Altay'ın tadı iyice kaçtı. Kötü gidişe tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, "Söylesene Sait hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tempo tutup, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ı ilk kez istifaya davet etti. Altaylılar aynı tepkiyi sportif direktör Özden Töraydın'a da gösterdi. Menemen İlçe Stadı'ndaki taraftarların protestosu sonrası Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Özden Töraydın bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik patron Sait Karafırtınalar'ın koltuğunun sallantıda olduğu öğrenildi.

Geçen sezondan bu yana İzmir temsilcisinde görev alan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın durumu, yönetimin yapacağı ikinci toplantının ardından netlik kazanacak. Sait Karafırtınalar, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında bireysel hatalara çözüm bulamamaları nedeniyle galip gelemediklerini vurguladı. Öte yandan, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında çarşamba günü evinde Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, zorlu randevunun hazırlıklarına ara vermeden başladı. Karadeniz ekibini Atatürk Stadı'nda konuk edecek siyah-beyazlı takımda Eskişehirspor'a karşı forma giyemeyen Kappel ve Tavares'in tedavisi sürüyor.

ESKİ TÜFEKLER BULUŞACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü İzmir'de oynanacak Altay-Trabzonspor maçı öncesi, geçmişte iki kulübün formasını giymiş unutulmaz oyuncular bir araya gelecek. İki camia için de önemli yere sahip olan eski futbolcular yarın saat 14.30'da Altay'ın Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde buluşarak hasret giderecek. Kupa maçı öncesi siyah-beyazlıların son antrenmanını takip edecek eski tüfekler, Altay camiasının önde gelen isimleriyle anılarını paylaşıp geçmişe yolculuk yapacak.