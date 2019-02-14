Son Dakika Haberleri: Altay'da Kappel Fırtınası

Altay'da Kappel Fırtınası

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıdaki performansı nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Leandro Kappel, ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaparak takımda kahraman oldu.

Altay'da Kappel Fırtınası, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıdaki performansı nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Leandro Kappel, ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaparak takımda kahraman oldu. 

Hollandalı sağ kanat oyuncusu ikinci devrede bambaşka bir görüntü sergileyerek oynanan 4 maçın 3'ünde alınan skorlara direkt etki etti. Altay bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp 8 puan toplarken, bu başarıda Kappel takımına önemli katkı sağladı. İkinci yarının ilk haftasında Ümraniyespor deplasmanında rakibin 49'uncu dakikada 10 kişi kalmasını sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, 3-2'lik galibiyette takımının ikinci golünü kaydetti.

Bir sonraki hafta İzmir'de 1-1 sona eren Afjet Afyonspor maçında 36'ncı dakikada rakiplerini geçip sol kanattan müthiş bir şekilde hareketlenen Kappel, penaltı kazandırdığı takımının 1-0 öne geçmesini sağladı. Son olarak geçen hafta Adanaspor deplasmanında sazı eline alan Hollandalı forvet, 3-2'lik galibiyette 1 kez rakip fileleri sarsarken, 2 golün de hazırlanışında emek sarf etti. Toplam gol sayısını 5'e çıkararak takımın en skorer ikinci ismi olan tecrübeli oyuncu futboluyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Ara transfer döneminde ismi eski kulübü Denizlispor'la anılan ancak yuvada kalan Kappel, sergilediği başarılı performansla kafalardaki soru işaretlerini de sildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:41 Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim'i Tehdit Ettiği İçin Hapis Cezası Alan Kebapçı Aydoğdu: Pişman Olacağım İşi Yapmam Minibüste Bulunan Yüklü Miktardaki Paranın Sahibini Bulmak İçin Bir İlçe Seferber Oldu

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:12:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'da Kappel Fırtınası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]