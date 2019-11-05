Son Dakika Haberleri: Altay'da Putsila düşüşe geçti! Son 4 maçta suskun...
Son Dakika Spor Altay'da Putsila düşüşe geçti! Son 4 maçta suskun...

Altay'da Putsila düşüşe geçti! Son 4 maçta suskun...

6 saat önce

Sezon başından bu yana teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ilk 11'de görevlendirdiği Belaruslu orta saha oyuncusu, ilk 6 haftada 3 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Altay'da Putsila düşüşe geçti! Son 4 maçta suskun..., System.String[]

Sezon başından bu yana teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ilk 11'de görevlendirdiği Belaruslu orta saha oyuncusu, ilk 6 haftada 3 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.


İstanbulspor, Boluspor ve Adanaspor'la oynanan deplasman maçlarında birer gol kaydederek 3 gole ulaşan Putsila, son 4 karşılaşmada ise suskun kaldı.


Son 2 haftadaki Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor (D) maçlarındaki performansı nedeniyle eleştirilen tecrübeli futbolcunun ilk 11'deki yeri garanti olmaktan çıktı.

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Sait Karafırtınalar, İstanbulspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:38 
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